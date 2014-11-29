"ОАЕ Роялс" виграв у "Сінгапур Сламмерс" в 2-му турі тенісної Прем'єр-ліги

У Манілі (Філіппіни) завершився перший матч другого ігрового дня Міжнародної тенісної Прем'єр-ліги, в якому команда "ОАЕ Роялс" виграла у "Сінгапур Сламмерс" з рахунком 28:22.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У цьому матчі виступаючий за команду Еміратів хорват Маріан Чіліч обіграв Томаша Бердиха з Чехії - 6:4, французька тенісистка сербського походження Крістіна Младенович була сильнішою за словачку Даніелу Хантухову - 6:1, а вирішальне очко в матчі ветеранів хорват Горан Іванішевіч завоював перемігши австралійця Патріка Рафтера - 6:5.

У парних матчах перевага була на боці команди з Сінгапуру. Бердих в парі з кіпріотом Ніком Кіргіосом здолали Чиліча і серба Ненада Жимоніча - 6:5, а Хантухова і бразилець Бруно Соарес були сильнішими за Жимоніча і Младенович - 6:5.

Таким чином, "Роялс" здобув другу поспіль перемогу в турнірі і очолив турнірну таблицю з 8 очками. На другому місці йде "Мікромакс Індіан" - 4 бали, на третьому - "Сінгапур Сламмерс" - 3 (2 - за сьогоднішню гру), на четвертому - "Маніла Меверікс" - 2.

Ввечері сбогодні відбудеться матч команд з Індії і Філліпін.

УНІАН проведе трансляцію гри. Початок о 15:15.