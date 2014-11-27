Платіні натякнув, що Росія може втратити ЧС-2018

Платіні не виключив такої можливості через оприлюднення звіту про розслідування процесу вибору країн-господарів ЧС- 2018 і ЧС- 2022, повідомляє xsport.ua.

"Я б хотів, щоб звіт був опублікований повністю, але в той же час це повинно відповідати правилам комітету з етики.

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Якщо будуть виявлені якісь порушення при виборах, то треба буде провести нове голосування", - сказав Платіні.