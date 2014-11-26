Двадцять захисників стали претендентами на потрапляння в збірну світу ФІФА 2014 року

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оголосила список з 20 захисників, які претендують на потрапляння в збірну світу за підсумками 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

У збірну світу потраплять 4 гравця зі списку 20.

Список виглядає наступним чином: Давид Алаба (Австрія), Жером Боатенг (Німеччина), Філіп Лам (Німеччина) - усі "Баварія"; Жорді Альба (Іспанія), Дані Алвес (Бразилія), Хав'єр Маскерано (Аргентина), Жерар Піке (Іспанія) - усі "Барселона"; Даніель Карвахаль (Іспанія), Марсело (Бразилія), Пепе (Португалія), Серхіо Рамос (Іспанія), Рафаель Варан (Франція) - усі "Реал"; Давид Луїс (Бразилія), Тьяго Сілва (Бразилія) - обидва "ПСЖ"; Філіпе Луїс (Бразилія), Браніслав Іванович (Сербія) - обидва "Челсі"; Дієго Годін (Уругвай, "Атлетіко"); Матс Гуммельс (Німеччина) - обидва "Боруссія", Дортмунд; Венсан Компані (Бельгія), Пабло Сабалета (Аргентина) - обидва "Манчестер Сіті".

Як повідомляв УНІАН, раніше була оголошена п'ятірка претендентів на звання найкращого воротаря року. Крім того, 28 листопада будуть названі 15 номінантів півзахисників, а 1 грудня - 15 нападаючих.

Всього в символічну збірну увійдуть воротар, 4 захисника, 3 півзахисника і 3 форварда. Символічну збірну кращих гравців світу 2014 року буде оголошено під час церемонії вручення "Золотого м'яча-2014", яка відбудеться 12 січня 2015 року.