"Динамо" перевершило рекорд "Шахтаря" в чемпіонатах України

Про це повідомляє "Спорт-експрес".

Спочатку Джермейн Ленс став автором ювілейного 100-го гола «Динамо» в матчах із запорізьким «Металургом» в чемпіонатах України. Через 38 хвилин, в цій самій грі він забив запорожцям і 102-й гол, що дозволило біло-блакитним на один м'яч перевершити рекордний результат «Шахтаря» в поєдинках з «Таврією». Гірники забили кримському клубу в історії протистоянь в УПЛ 101 гол.

У свою чергу, "Динамо" забило "Таврії" 97 голів, а "Шахтар" у ворота "Металурга" - 96.

Варто відзначити, що кримський клуб після анексії півострова Росією не виступає в чемпіонаті України. Але, в будь-якому випадку, за підсумками минулого сезону Прем'єр-ліги команда повинна була перейти у другій за значимістю дивізіон українського футболу. І з "Шахтарем", і з "Динамо" в нинішньому сезоні "Таврія" ніяк не могла зустрітися.