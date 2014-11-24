«Атлетик» віддається на всі 100% в будь-якій грі - Луческу

Головний тренер донецького ФК "Шахтар" Мірча Луческу напередодні гри 5-го туру Ліги чемпіонів проти іспанського "Атлетик" (Більбао) поділився своїми очікуваннями від майбутньої гри зазначивши, що чекає серйозної боротьби на полі.

Про це повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Зокрема, Луческу вважає: "Те, що "Атлетик" втратив шанси на вихід з групи в плей-офф нічого не значить. У Лізі Чемпіонів йдеться про імідж команди. Будь-яка команда, що вийшла в груповий етап, захищає свої традиції. "Атлетик" віддається на всі 100% в будь-якій грі, що б добитися результату. Іспанці будуть битися на полі, вони привезли всіх без винятку гравців, незважаючи на те, що нещодавно була гра в чемпіонаті. І скоро буде ще один тур в Ла Лізі, де ситуація команди виправляється".

Говорячи ж про свою команду, румунський фахівець відзначив повернення у склад Олександра Кучера: "Кучер відновився. Він останні дні тренувався в основній групі. Зрозуміло, що у Олександра відсутня ігрова практика (останній раз Кучер грав у матчі збірної проти білорусів). Але думаю, що жодних проблем не повинно виникнути в цій грі. Саша грав у Більбао, він знайомий з цією командою. Інша справа, шкода, що Ордець сильно травмувався і випав з обойми".

Прокоментував майбутню гру і воротар " гірників " Андрій П`ятов: "Я ніколи не виділяю когось одного з гравців суперника. Ми вивчаємо всю команду і готуємося до кожного гравця. Буде непростий матч. Разом з тим, у Львові в Лізі чемпіонів підтримка у нашої команди прекрасна, як і під час ігор збірної. А те, що відбувається в чемпіонаті - це вже наші внутрішні справи".

Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Атлетик" відбудеться 25 листопада у Львові.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію гри.