Скрипник продовжив контракт з "Вердером" до кінця сезону 2016/17 - Bild

Про це повідомляє з посиланням на власні джерела Sport Вild.

Тренер настільки успішно дебютував в ролі наставника головної команди клубу з Бремена, що керівництво клубу не тільки підписало новий контракт, але й істотно збільшило зарплату фахівця. За даними видання, платня зросла в чотири рази - з 150 тис. євро на рік до 600 тис.

Як повідомляв УНІАН Скрипник очолив "Вердер" в кінці жовтня, змінивши на тренерському посту Робіна Дутта. Під керівництвом українця команда з Бремена виграла три матчі поспіль - два в Бундеслізі і один в Кубку Німеччини. Щоправда. напередодні команда вперше програла під керівництвом українця. 23 листопада "Вердер" поступився у грі Бундесліги в гостях "Гамбургу" з рахунком 0:2.

Вихованець запорізького футболу Скрипник (в Україні виступав за "Металург" і дніпропетровський "Дніпро"), будучи гравцем з 1996-го по 2004 рік захищав кольори «Вердера». Він володіє титулом чемпіона Німеччини 2004 року, а також переможця національного Кубку 1999 і 2004 рр.,

Скрипник розпочав тренерську роботу в 2004 році саме в «зелено-білій» команді в якості наставника юнаків. До призначення в головну команду він протягом 10 років працював з молодіжними командами різних віків. Зокрема, останнім часом тренував команду U-23.

Скрипник прийшов у головну команду в критичний момент, коли вона перебувала в самому низу турнірної таблиці, набравши в перших 9 матчах чемпіонату лише 4 бали.