"Динамо" виграло у запорізького "Металурга" і зміцнило лідерство в УПЛ

У Запоріжжі завершився заключний матч 13-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Металург" приймав київське "Динамо" і програв з рахунком 2:4.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Кияни мали відчутну перевагу впродовж усього першого тайму, але реалізувати його зуміли лише на 41-й хвилині. Гол забив Андрій Ярмоленко, який скористався відмінним пасом Джермейна Ленса.

Вже після перерви команди двічі обмнялись голами. На 49-й хвилині Руслан Платон зрівняв рахунок, на що кияни відповіли двома точними ударами поспіль у виконанні Ленса і Мігеля Велозу. А на 72-й хвилині Нурудин Орелесі знову скоротив перевагу гостей до мінімуму - 2:3. Тим не менш, наздогнати суперника в рахунку "Металург" в цей вечір більше не зміг. Більш того, вже в доданий арбітром час, Ленс забив четвертий гол "Динамо" в цьому матчі.

Таким чином, кияни зуміли відірватися у турнірній таблиці від дніпропетровского "Дніпра", який напередодні не зумів обіграти на своєму полі ужгородську "Говерлу" - 1:1.

В інших матчах туру донецький "Олімпік" обіграв маріупольський "Іллічівець" - 3:2, донецький "Металург" програв луцької "Волині" - 1:2, а полтавська "Ворскла" обіграла луганську "Зорю" з рахунком 2:0.

У турнірній таблиці після 13 турів у "Динамо" 30 очок, "Дніпра" - 27, донецького "Шахтаря" - 25.