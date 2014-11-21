НОК України надасть додаткову допомогу українським гімнасткам

Про це йдеться у офіційному зверненні НОК щодо ситуації навколо підготовки збірної команди з гімнастики до найважливіших стартів, повідомляє прес-служба НОК.

У зв`язку з підвищенням комунальних тарифів Федерація гімнастики України не має можливості сплачувати усі рахунки вчасно й у повному обсязі, через що у тренувальному залі Жовтневого палацу було відключено теплопостачання.

"Українська школа художньої гімнастики завжди була і залишається однією із найкращих в світі, а наші спортсменки з року в рік своїми перемогами прославляють рідну країну на найпрестижніших світових форумах", - йдеться у заяві.

НОК України не залишається осторонь вирішення нагальної проблеми, що виникла. Зокрема, Національним олімпійським комітетом прийнято рішення до раніше виділених в цьому році на підтримку художньої гімнастики 160 тис. грн. додатково направити 50 тис. грн.

"В непрості часи Національний олімпійський комітет не лише продовжує у повному обсязі виконувати свої зобов’язання щодо підтримки розвитку спорту, а й знаходить додаткові ресурси для надання допомоги. Разом з тим, закликаємо всі державні і громадські установи, суб’єкти олімпійського руху та усіх небайдужих об’єднати зусилля щодо вирішення цієї та подібних проблем, що особливо важливо в ці складні часи", - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, українська гімнастика вважається однією з провідних у світі. Лідер національної збірної Ганна Різатдінова останнім часом щороку стає призером чемпіонатів світу та Європи (2011 - 2014), а в 2013 році виграла звання чемпіонки світу у вправі з обручем.