Матч «Металіст» - «Чорноморець» перенесений на пізніший термін

Про це повідомляє прес-служба ПЛ.

У повідомленні, зокрема, зазначається: "До Федерації футболу України та Прем’єр-Ліги надійшли листи від ГУ МВС України в Харківській та Одеській областях щодо перенесення матчів між командами ФК «Металіст» та ФК «Чорноморець». Розглянувши матеріали, Дирекція ПЛ постановила перенести матчі 13-го туру Чемпіонатів ПЛ та юнацького U-21 між «Металістом» та «Чорноморцем» на пізніший термін. Нові дати проведення та час початку будуть визначені додатково".

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 19 листопада, стало відомо, що матч 13-го туру української футбольної Прем`єр-ліги "Металіст" (Харків) - "Чорноморець" (Одеса) відбудеться в Одесі. Таке рішення прийняла дирекція Прем`єр-ліги на прохання харківського та одеського клубів у зв`язку з рекомендаціями харківських правоохоронців не проводити гру в місті.

Вже сьогодні, 20 листопада, з проханням відмінити матч до УПЛ й ФФУ звернулися одеські правоохоронці.