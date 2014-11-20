Футбольні фанати України просять Порошенка не сприймати пропозиції УЄФА щодо кримських клубів

Про це повідомляє Український ультрас-портал.

Зокрема, в листі йдеться: "З серпня 2014 року на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим проводяться футбольні змагання під егідою Російського футбольного союзу. Оскільки Крим не є територією Росії - це є грубим порушенням РФС статутів ФІФА та УЄФА. Проте, чомусь ці організації не впроваджують дієвих заходів, які б змусили РФС припинити свавілля. Така бездіяльність розцінюється нами як потурання російській агресії. Адже ми добре знаємо, що вирішення інших дисциплінарних питань ніколи не потребувало від УЄФА стільки часу. Отже, УЄФА займає позицію, яка суперечить рішенням ООН та ЄС, не запроваджуючи санкцій щодо РФС та, фактично, легітимізуючи анексію Криму, що дає нам підстави підозрювати цю організацію у власній політичній грі. Тим самим УЄФА порушує принцип невтручання політики у футбол. Адже інакше нічого б не заважало УЄФА дотримуватись норм свого власного статуту".

Також ультрас підсумовують: "З огляду на сказане вище, дуже просимо Вас жодним чином не сприймати пропозиції УЄФА, які суперечать національним інтересам України та легітимізують подальшу присутність РФС на півострові".

Як повідомляє прес-служба Федерації футболу України, у Києві сьогодні відбудеться семінар для керівних органів управління національних асоціацій. Цей захід планує відвідати Платіні.

Як повідомляв УНІАН, у березні український Крим анексувала Росія, після чого місцеві футбольні клуби "Таврія" (Сімферополь), "Перлина" (Ялта) та ФК "Севастополь" (нині - СКЧФ) догравши сезон-2013/14 в чемпіонаті української Прем'єр-ліги вийшли з числа учасників змагань. Влітку 2014 року команди були прийняті Російським футбольним союзом до складу учасників чемпіонату Росії. Рішення про їх прийняття в чемпіонат іншої країни було оскаржено Федерацією футболу України в Міжнародній федерації футбольних асоціацій (ФІФА) та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). ФІФА переклав відповідальність за прийняття остаточного рішення з цього питання на регіональну УЄФА. У свою чергу, Союз пропонує обом конфліктуючим сторонам домовитися і зволікає з прийняттям остаточного вердикту.