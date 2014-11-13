Біатлоніст Дериземля оголосив про завершення кар'єри

Про це він повідомив журналістам 12 листопада під час прес-конференції в Чернігові.

За словами Дериземлі, останні місяці він зосередився на громадській діяльності, очоливши Центр допомоги армії, взяв участь у позачергових виборах до парламенту. І потім остаточно вирішив займатися громадською діяльністю та залишитися у Чернігові, хоча отримував пропозиції від керівництва Федерації біатлону України і навіть із-за кордону.

"Я прийняв нелегке для себе рішення відмовитися від подальшої професіональної спортивної кар’єри. Я залишаюся працювати в Чернігові", - сказав Дериземля.

Читайте такожВідомий спортсмен Дериземля балотується у народні депутати України Спортсмен повідомив, що у подальшому планує втілення соціальних проектів у напрямах соціального захисту населення, розвиток спорту та популяризація здорового способу життя.

Керівник Центру підтримки армії також розповів, що дана організація допомагає підрозділам, направленим у зону АТО з військових частин Чернігівщини. Зокрема, 1-й танковій бригаді, 13-му та 41-му батальйонам територіальної оборони (зараз перебувають в області), Національній гвардії, регіональному центру радіоелектронної розвідки, центру контррозвідки, залізничному полку, Чернігівському військовому госпіталю. Центр також надає юридичну та психологічну допомогу учасникам АТО.

Довідка УНІАН: Андрій Дериземля (1977 р. н.) – український біатлоніст. Почав займатися біатлоном з 1990 року, із 1996 року виступав за національну збірну України. Неодноразовий призер Чемпіонатів Європи (2002, 2003 рр. – золото, 2005, 2006 рр. – срібло), бронзовий призер Чемпіонату світу 2007 р. Входив до переліку 30 кращих біатлоністів світу. Заслужений майстер спорту України.

До Верховної Ради України Дериземля на дострокових виборах 26 жовтня балотувався як самовисуванець по 205-му виборчому округу (м. Чернігів). За нього проголосували 14,1% виборців - це другий результат після представника Блоку Петра Порошенка.