Ковальчук може замінити Степаненко в найближчих матчах збірної України

Півзахисник одеського "Чорноморця" Кирило Ковальчук отримав виклик у національну збірну України.

Про це повідомляє прес-служба одеського клубу.

Гравець вже вирушив до Києва, де головна команда країни веде підготовку до відбіркового матчу чемпіонату Європи 2016 року з Люксембургом (на виїзді 15-го листопада) і до товариської грі з командою Литви (у Києві 18-го листопада).

Швидше за все, виклик гравця в збірну пов'язаний з травмою основного гравця команди на цій позиції Тараса Степаненка з донецького "Шахтаря".

Як повідомляв УНІАН, Степаненко отримав пошкодження в останньому матчі Прем'єр-ліги з дніпропетровським "Дніпром".

На даний момент залишається під питанням його участь у найближчих матчах збірної України.