УПЛ, 12-й тур, "Динамо" - "Карпати": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві проходить заключний матч 12-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає львівські "Карпати".

У цьому матчі зійшлися лідер турнірної таблиці та команда, яка займає останнє 14-е місце в чемпіонаті.

"Динамо" в нинішньому сезоні зуміло зберегти свою боєздатність на найвищому рівні серед усіх 5 команд, які ще недавно вважалися грандами українського футболу. І якщо харківський "Металіст" та одеський "Чорноморець" взагалі опустилися в нижню частину турнірної таблиці, то переслідуючи киян дніпропетровський "Дніпро" і донецький "Шахтар" програли очні матчі "Динамо" і незаплановано втрачали очки в інших іграх чемпіонату. На даний момент у "Динамо" в 10 матчах 8 перемог, 2 нічиї і жодної поразки - 26 очок. І перемога у сьогоднішній грі дозволить киянам лише зміцнити лідерство в таблиці.

У свою чергу, у львівських "Карпат" останнє місце в таблиці і... мінус 1 бал. До львівського клубу кілька разів застосовувалися санкції КДК ФФУ у зв'язку з тим, що той відмовляється розрахуватися за контрактом з екс-гравцем команди Мартіном Богатовим. У підсумку, команду крім грошових санкцій оштрафували на 9 очок, а всього в 10 попередніх іграх сезону львів'яни набрали 8 балів.

У майбутньому матчі явним фаворитом на котируваннях букмекерських контор є "Динамо". На перемогу господарів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,14 до 1, на нічию - 6,87 до 1, а на перемогу "Карпат" - 15,38 до 1.

Стартові склади команд:

"Динамо": 23. Рибка, 2. Данило Сілва, 6. Драгович, 24. Виду, 34. Хачеріді, 16. Сидорчук, 17. Рибалка, 90. Беланда, 20. Гусєв О., 7. Ленс, 91. Теодорчик.

Запасні: 72. Рудько, 26. Бурда, 4. Велозу, 9. Безус, 29. Буяльський, 10. Ярмоленко, 22. Кравець.

"Карпати": 23. Мисак, 5. Гітченко, 94. Мірошниченко Д., 4. Балажиц, 7. Ксьонз, 16. Худоб'як, 17. Голодюк, 20. Даушвілі, 32. Пластун, 8. Костевич, 14. Сергійчук.

Запасні: 1. Підківка, 22. Пучковський, 27. Страшкевич, 92. Чачуа, 9. Кожанов, 10. Карноза, 19. Мартинюк.