Троє українців претендують на звання найкращих легкоатлетів жовтня в Європі

Серед чоловіків на це звання претендують відразу троє українців – Андрій Гречковський, Ігор Гелетій та Сергій Будза, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Андрій Гречковський 19 жовтня на чемпіонаті України за спортивної ходьби показав свій найкращий час – 3:49,06 год. – у ходьбі на 50 км. Цей результат став другим серед атлетів віком до 23 років, а Андрію – лише 21. Івано-Франківськ став щасливим для спортсмена, тому у наступному році, коли тут проходитиме Кубок Європи, від Гречковського чекатимуть ще кращих результатів.

Ігор Гелетій найшвидше в цьому місяці пробіг напівмарафон – дистанцію в голландському місті Бреда він подолав за 1:02,32 год. А до того він став чемпіоном України з кросу – пробіг 10 км за 31,03 хв.

Сергій Будза – ще один представник спортивної ходьби, від якого чекають перемог на Кубку Європи в Івано-Франковську. На цьогорічному чемпіонаті атлет найшвидше пройшов 50 км – за 3:48,50 год, показавши другий особистий результат в кар’єрі.

Голосування триватиме до 14 листопада.

Вболівальники можуть проголосувати на офіційній сторінці ЕА у Facebook.