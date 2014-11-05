Колишній український гравець НБА перейшов в російський клуб "Автодор"

Українець вже приєднався до команди, успішно пройшов медогляд і готується взяти участь в суботньому матчі Єдиної ліги ВТБ проти латвійського ВЕФу, повідомляє прес-служба БК "Автодор".

"Я радий опинитися в "Автодорі", - відзначив гравець після підписання контракту. - Впевнений, що це та команда, в якій я буду відчувати себе добре і зможу допомогти їй досягати поставлених цілей. Вже встиг познайомитися з тренерами, гравцями. З багатьма з хлопців перетинався раніше. Мені тут все подобається. Саратов - чудове місто".

Свою баскетбольну кар'єру уродженець Дніпропетровська Фесенко починав у маріупольському «Азовмаші» (2003-2006), потім виступав за «Черкаські Мавпи» (2006-2007). Провівши чотири сезони на Україні, Фесенко був обраний під 38-м номером драфта НБА-2007 командою «Філадельфія 76», а потім обміняний в «Юту Джаз», де провів 4 сезони (2007-2011). За «джазменів» Фесенко дебютував 30 листопада 2007 р. у матчі проти «Лос-Анджелес Лейкерс» (6 очок, 7 підбирань і 1 результативна передача). У 2011 р. він став необмежено вільним агентом. Частину сезону 2011/2012 р.р. Фесенко виступав за «Індіана Пейсерс». У жовтні 2012 р. він перейшов в «Чикаго Буллз». Всього в НБА на рахунку Фесенко 135 матчів.

У січні 2013 р. український центровий повернувся в Україну, підписавши контракт до кінця сезону (на півроку) з БК «Донецьк». Сезон 2013/2014 р.р. Фесенко провів в D-лізі НБА, виступаючи за «Делавер 87» і «Кантон Чардж».

У вересні 2014 року, Фесенко підписав контракт з клубом НБА «Міннесота Тимбервулвз», пройшов з командою передсезонну підготовку, але пробитися в остаточну заявку на сезон не зумів.