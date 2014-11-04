«Карпати» позбавлені шести турнірних очок в таблиці УПЛ

Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Дана санкція була застосована до клубу за невиконання рішення Палати з вирішення спорів ФФУ від 20.11.2013 р. у справі №103/10/2013 «Про заяву футболіста М. Богатінова щодо невиконання з боку ФК «Карпати» фінансових зобов’язань згідно з контрактом».

Як йдеться у листі КДК ФФУ, спочатку клуб було попереджено (23.01.2014 р.), потім застосовано до нього послідовні фінансові санкції (06.03.2014 р., 30.04.2014 р. та 27.05.2014 р.), і навіть позбавлено трьох турнірних очок (29.08.2014 р.). Проте рішення Палати до цього часу не виконано.

Таким чином, усього "Карпати" у цьому сезоні вже позбавлені 9 очок. На даний момент команда, яка набрала 8 балів впродовж турніру (2 перемоги й 2 нічиї) має у графі "очки" показник -1 й, відповідно, займає останнє 14-е місце.

Як повідомляв УНІАН, македонський воротар Мартін Богатінов в листопаді 2013 року став вільним агентом, розірвавши контракт з львівськими "Карпатами". Богатінов відмовився переглянути умови контракту у бік зменшення заробітної плати, через що був вилучений з команди.