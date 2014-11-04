Ліга чемпіонів, 4-й тур, "Реал" - "Ліверпуль": відео онлайн-трансляція

Це буде матч 4-го туру групового етапу змагань. У грі зійдуться команди, що займають 1-е і 3-е місця в турнірній таблиці змагань.

"Королівський клуб", як неофіційно називають мадридський "Реал", в нинішньому сезоні виграв всі три матчі Ліги чемпіонів. Команда почала сезон з домашнього розгрому швейцарського "Базеля" (5:1), а потім обіграла в гостях болгарський "Лудогорець" (2:1) і, також у гостях, з великим рахунком обіграла "Ліверпуль" (3:0). У мадридців 9 очок і команда фактично гарантувала собі вихід в плей-офф ЛЧ.

У чемпіонаті Іспанії "Реал" у 10 матчах здобув 8 перемог при 2 поразках (24 очки) і очолює турнірну таблицю Примери.

У свою чергу, "Ліверпуль", як і дві інші команди цієї групи - "Лудогорець" і "Базель" - набрав 3 очки, вигравши 1 матч при 2 поразках. Крім програшу "Реалу" англійський клуб також раніше поступився в гостях "Базелю" (0:1), здобувши перемогу лише на старті групового турніру, коли на своєму полі здолав "Лудогорець" (2:1).

У чемпіонаті англійської Прем'єр-ліги команда займає скромне 7-е місце, набравши в 10 матчах лише 14 очок відстаючи від лідируючого лондонського "Челсі" на 12 пунктів.

На котирування букмекерських контор явним фаворитом сьогоднішнього матчу є "Реал". Ставки на перемогу господарів поля приймаються з коефіцієнтом 1,27 до 1, у той час як на нічию 6,7 до 1, а на перемогу англійців - 12 до 1.