Український баскетболіст Михайлюк провів перший матч за "Канзас"

Гравець взяв участь у першому підготовчому матчі команди до нового сезону, повідомляє офіційний сайт ліги.

У грі "Канзас" - "Уошберн" перемога була на боці команди українського легіонера з рахунком 85:53.

Михайлюк провів на паркеті 17 хвилин, за які зумів набрати 6 очок (2 реалізованих триочкових кидка з 5), а також здійснити 3 підбирання, 3 передачі та 3 перехоплення.

Вихованець черкаського баскетболу став відомий широкій публіці після юнацького Євробаскету-2013 для гравців не старше 16 років. На цьому турнірі, що відбувся в Києві в серпні минулого року, він став безумовно кращим гравцем збірної України й одним з найкращих на турнірі в цілому за різними статистичними показниками. Зокрема, він був визнаний кращим захисником чемпіонату Європи.

Гравець перейшов у стан "Канзас Джейхоукс" у травні нинішнього року. Повідомлялося, що на Михайлюка також претендували інші клуби NCAA і ряд провідних європейських команд.