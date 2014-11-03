Збірна України з футболу проведе товариський матч з командою Литви

16:01, 03 листопада 2014
Спорт
2

18 листопада у Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться товариський матч національних футбольних збірних команд України та Литви. 

Збірна України проведе ще один матч в цьому році / ffu.org.ua

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Початок матчу – 21:00.

Спаринг між національними збірними командами України та Литви пройде після виїзного матчу кваліфікації Євро-2016 зі збірною командою Люксембургу, який буде зіграно 15 листопада. 

Цей матч стане останнім для головної команди країни в 2014 році.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter