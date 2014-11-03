Збірна України з футболу проведе товариський матч з командою Литви
16:01, 03 листопада 2014Спорт
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18 листопада у Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться товариський матч національних футбольних збірних команд України та Литви.
Збірна України проведе ще один матч в цьому році / ffu.org.ua
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Початок матчу – 21:00.
Спаринг між національними збірними командами України та Литви пройде після виїзного матчу кваліфікації Євро-2016 зі збірною командою Люксембургу, який буде зіграно 15 листопада.
Цей матч стане останнім для головної команди країни в 2014 році.
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