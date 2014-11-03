Збірна України з футболу проведе товариський матч з командою Литви

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Початок матчу – 21:00.

Спаринг між національними збірними командами України та Литви пройде після виїзного матчу кваліфікації Євро-2016 зі збірною командою Люксембургу, який буде зіграно 15 листопада.

Цей матч стане останнім для головної команди країни в 2014 році.