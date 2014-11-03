Делегація НОК України з робочим візитом відвідала Алжир

Робочий візит став черговим кроком в рамках реалізації нещодавно підписаного меморандуму про взаємодію між Олімпійськими комітетами двох країн.

Українська делегація провела зустріч з керівництвом НОК Алжиру на чолі з президентом Мустафою Берафом, колегами з алжирських федерацій з бадмінтону, боксу, плавання, дзюдо, легкої атлетики, настільного тенісу, футболу, лижного спорту, гімнастики, тхеквондо, боротьби задля детального обговорення питання щодо ефективної взаємодії та успішного співробітництва.

Сторони домовились про проведення спільних тренувальних зборів, тренерських семінарів з підвищення кваліфікації спеціалістів, висловили готовність для обміну досвідом в області спортивної медицини, діяльності суддів.

Українська делегація зустрілася з міністром спорту Алжиру Мохамедом Тахмі, де, зокрема, була досягнута домовленість найближчим часом закріпити співпрацю у вигляді офіційної угоди на рівні спортивних міністерств.

Під час візиту президент НОК України взяв участь у континентальному форумі «Ефективне управління», який відбувся для представників Асоціації Національних олімпійських комітетів Африки (ANOCA).

Сергій Бубка презентував почесним гостям з усіх 53-х Олімпійських комітетів Африки, серед яких був й президент ANOCA Лассана Паленфо, структуру, систему і напрямки роботи, акції та проекти НОК України, які реалізуються в нашій країні.

Програми та діяльність Олімпійського комітету України отримали високу оцінку від африканських колег.