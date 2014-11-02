Команда зіграла грамотно в обороні і ефективно в атаці - Ребров

Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

"Перед грою був ажіотаж, це відчувалося, і було видно, що всі хвилювалися - і хлопці, і ми, тренерський штаб - відзначив Ребров. - Я радий, що вони впоралися з цим хвилюванням і грамотно зіграли в обороні і ефективно в атаці. Спасибі хлопцям - вони дійсно, терпіли в захисті, так що перемога - це їх заслуга".

На запитання про те, коли тренер відчув, що "Динамо" перемогло, Ребров відповів: "Після фінального свистка. У будь-якому випадку, «Дніпро» - це кваліфікована команда. Штрафні удари - козир цієї команди. Хороші подачі Руслана завжди небезпечні і ефективні. Добре, що ми з цим впоралися. Звичайно, хвилювання завжди присутня, особливо, в матчах, коли йде гра за шість очок".

А на запитання, чи можна сказати, що «Динамо» перемогло тільки через помилки «Дніпра», Ребров зазначив: "Я не знаю, справа в помилках чи ні. Звичайно, ми подивимося гру, а зараз складно говорити, за рахунок чого. Ми перемогли 3:0 - напевно, це заслужено".

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" виграло у "Дніпра" в центральному матчі туру УПЛ з рахунком 3:0 і вийшло в одноосібні лідери турнірної таблиці чемпіонату. У "Динамо" на даний момент 26 очок, "Дніпра" - 25, донецького "Шахтаря" - 21.