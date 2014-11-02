Гравець "Динамо" Ярмоленко вийшов в лідери Прем'єр-ліги за системою "гол + пас"

Нападаючий київського "Динамо" Андрій Ярмоленко вийшов на перше місце в списку бомбардирів УПЛ сезону 2014/15, повідомляє прес-служба київського клубу.

Забивши на 41-й хвилині гол у ворота дніпропетровського «Дніпра» Андрій Ярмоленко записав на свій рахунок шостий гол у поточному чемпіонаті Прем'єр-ліги. Ще чотири рази він асистував своїм партнерам, допомагаючи вражати ворота суперників «біло-синіх».

Таким чином на рахунку динамівця стало десять балів, що дозволило йому вийти в одноосібні лідери в поточній першості країни.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" виграло у "Дніпра" в центральному матчі туру УПЛ з рахунком 3:0 і вийшло в одноосібні лідери турнірної таблиці чемпіонату. У "Динамо" на даний момент 26 очок, "Дніпра" - 25, донецького "Шахтаря" - 21.