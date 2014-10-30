На презентації емблеми ЧС-2018 на карті Росії "з'явився" Крим

На це звернув увагу на своїй сторінці в Facebook радник голови СБУ, екс-директор Євробаскету-2015 і футбольного Євро-2012 Маркіян Лубківський.

"Звертаюся публічно до Федерації футболу України та Міністерства молоді та спорту України негайно подати протест і позов з приводу появи відеоматеріалу з презентації Офіційної Емблеми ЧС з футболу 2018 року, в якому карта Російської Федерації подається з територією АР Крим (Україна). Вважаю за необхідне застерегти всі зарубіжні ЗМІ, картографічні та геодезичні організації, зокрема ті, що займаються друком карт, щодо відповідальності за зображення карти Російської Федерації з частиною української території.".

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010-го року Росія отримала право прийняти Чемпіонат світу-2018.

В останні місяці лунають численні заклики відібрати у Росії право проведення великих спортивних подій, включаючи ЧС-2018, через анексію РФ українського Криму, підтримки терористичних організацій ЛНР і ДНР на сході України, а також включення трьох кримських клубів до складу учасників чемпіонату Росії з футболу.

ФІФА ігнорує ці заклики, підкреслюючи що спорт поза політикою.