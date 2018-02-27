Олімпійці на продаж: хто перекуповує в України потенційних чемпіонів

"Олімпійським шопоголізмом" по відношенню до українських спортсменів більше за всіх страждає Азербайджан, Росія та Білорусь.

З кожним роком все більше українських спортсменів виступають під прапорами інших країн. "Олімпійським шопоголізмом" більше за всіх страждає Азербайджан, Росія та Білорусь. Саме ці три країни найчастіше перекуповують українських спортсменів.

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Гімнаст Олег Степко на Олімпіаді-2012 представляв Україну, а на Олімпіаді-2016 - вже Азербайджан. Гімнаст прийняв рішення не продовжувати контракт з Україною, а переїхав в Азербайджан. Скаути зателефонували Олегу після того, як він виграв Чемпіонат Європи у 2013 році. Вирішальним моментом при прийнятті рішення переїхати в Азербайджан стала травма руки. Там спортсмену охоче забезпечили якісне і дороге лікування.

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"Всі умови були створені: за тренувань, медицині, по страховці", - говорить Степко.

Крім того, в Україні олімпійський спортсмен отримував копійки - $500-600. Тоді як в Азербайджані, за його словами, він отримував хорошу суму і ні в чому собі не відмовляв.

Цікаво, що на наступній Олімпіаді спортсмен готується нести вже прапор Росії.

В Росію заманювали і єдиного Олімпійського чемпіона від України в цьому році фристайлера Олександра Абраменка.

Українського спортсмена Олега Верняєва також намагалися перекупити.

"Перші пропонували азербайджанці, потім підключилися росіяни. П'ятірку зелені від регіону зарплата, інститут будь-який, квартира мені відразу, батькам працевлаштування і плюс ще від федерації зарплата", - ділиться Верняєв.

Пропонувала своє громадянство нашому спортсмену і Німеччина. Зарплату там обіцяли в 3,5 тис. євро.

При всьому цьому Україна входить у топ-5 країн Європи з найбільшій винагородою за золоту медаль - $125 тис. У світовому рейтингу перше місце утримує Азербайджан $510 тис. Казахстан платить $250 тис., Киргизія - $200 тис., Узбекистан і Білорусь - по $150 тис., а Росія - $56 тис.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійський чемпіон Абраменко виніс прапор України на церемонії закриття Ігор.