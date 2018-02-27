Олімпійці на продаж: хто перекуповує в України потенційних чемпіонів

08:46, 27 лютого 2018
Спорт
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Фристайлер Олександр Абраменко отримав єдину для України медаль на Олімпіаді-2018 / REUTERS/Eric Gaillard

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Гімнаст Олег Степко на Олімпіаді-2012 представляв Україну, а на Олімпіаді-2016 - вже Азербайджан. Гімнаст прийняв рішення не продовжувати контракт з Україною, а переїхав в Азербайджан. Скаути зателефонували Олегу після того, як він виграв Чемпіонат Європи у 2013 році. Вирішальним моментом при прийнятті рішення переїхати в Азербайджан стала травма руки. Там спортсмену охоче забезпечили якісне і дороге лікування.

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"Всі умови були створені: за тренувань, медицині, по страховці", - говорить Степко.

Крім того, в Україні олімпійський спортсмен отримував копійки - $500-600. Тоді як в Азербайджані, за його словами, він отримував хорошу суму і ні в чому собі не відмовляв.

Цікаво, що на наступній Олімпіаді спортсмен готується нести вже прапор Росії.

В Росію заманювали і єдиного Олімпійського чемпіона від України в цьому році фристайлера Олександра Абраменка.

Українського спортсмена Олега Верняєва також намагалися перекупити.

"Перші пропонували азербайджанці, потім підключилися росіяни. П'ятірку зелені від регіону зарплата, інститут будь-який, квартира мені відразу, батькам працевлаштування і плюс ще від федерації зарплата", - ділиться Верняєв.

Пропонувала своє громадянство нашому спортсмену і Німеччина. Зарплату там обіцяли в 3,5 тис. євро.

При всьому цьому Україна входить у топ-5 країн Європи з найбільшій винагородою за золоту медаль - $125 тис. У світовому рейтингу перше місце утримує Азербайджан $510 тис. Казахстан платить $250 тис., Киргизія - $200 тис., Узбекистан і Білорусь - по $150 тис., а Росія - $56 тис.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійський чемпіон Абраменко виніс прапор України на церемонії закриття Ігор.

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Теги: #олімпійські чемпіони#українські спортсмени