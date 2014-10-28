"Донбас-Арену" повністю відновлять не раніше травня 2015 року - в.о. гендиректора стадіону

Про це повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Зокрема, Гунько зазначив: "Для процесу повного відновлення знадобиться достатня кількість часу, що, зокрема, пов'язано з тривалим періодом виготовлення унікальних скляних панелей. Так що тут можна говорити приблизно про травень наступного року, якщо, звичайно, ситуація в регіоні не стане перешкодою. Це дуже специфічні роботи, і вони будуть виконуватися компаніями, яких у Донецьку зараз немає, і поки вони сюди не приїдуть через ситуацію в місті. Також для монтажу скляних панелей необхідна стабільна температура повітря від "+10" і вище. На жаль, ці роботи можна проводити тільки у другій половині квітня або в травні, в найкращому випадку".

Разом з тим, за словами Гунько, перші роботи по відновленню стадіону проводяться вже зараз: "Роботи по поверненню несучих конструкцій фасаду у вихідне положення займуть, за моїми оцінками, близько двох тижнів. Все залежить від погодних умов і від загальної обстановки в Донецьку. Ми не можемо ризикувати людьми і проводити роботи на висоті, якщо це буде небезпечно. Другий етап полягатиме у встановленні мембран або іншого матеріалу, які допоможуть нам закрити відкриті ділянки фасаду. Цей період теж займе близько двох тижнів", - зазначає Гунько.

Говорячи про те, чому необхідно проводити ці роботи саме зараз, адже обстановка в Донецьку, як і раніше напружена і непередбачувана, в.о. гендиректора зазначив: "Не за горами зима. Попереду дощова погода і сніг, а відкриті ділянки фасаду - це фактично воронки, в які буде потрапляти величезну кількість опадів, заливаючи опалювальні рівні і створюючи величезну проблему для всього будинку. Ми не можемо цього допустити, тому в будь-якому разі будемо намагатися повернути фасад у вихідне положення. Після цього закриємо тимчасовими конструкціями ті частини, які залишилися без скла".

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Донецьку пролунав потужний вибух у безпосередній близькості від «Донбас Арени». Стадіон суттєво постраждав. В результаті вибуху ударна хвиля завдала значної шкоди західній і східній частинах арени. Частина скляного фасаду обрушилася, значна його площа отримала критичні пошкодження. Також постраждали внутрішні приміщення споруди.