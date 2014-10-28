"Донбас-Арену" повністю відновлять не раніше травня 2015 року - в.о. гендиректора стадіону
Виконуючий обов'язки генерального директора «Донбас Арени» Вадим Гунько розповів про відновлювальні роботи, які ведуться на стадіоні після вибуху 20 жовтня, зазначивши, що повністю відремонтувати арену вдасться не раніше травня 2015 року.
Про це повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".
Зокрема, Гунько зазначив: "Для процесу повного відновлення знадобиться достатня кількість часу, що, зокрема, пов'язано з тривалим періодом виготовлення унікальних скляних панелей. Так що тут можна говорити приблизно про травень наступного року, якщо, звичайно, ситуація в регіоні не стане перешкодою. Це дуже специфічні роботи, і вони будуть виконуватися компаніями, яких у Донецьку зараз немає, і поки вони сюди не приїдуть через ситуацію в місті. Також для монтажу скляних панелей необхідна стабільна температура повітря від "+10" і вище. На жаль, ці роботи можна проводити тільки у другій половині квітня або в травні, в найкращому випадку".
Разом з тим, за словами Гунько, перші роботи по відновленню стадіону проводяться вже зараз: "Роботи по поверненню несучих конструкцій фасаду у вихідне положення займуть, за моїми оцінками, близько двох тижнів. Все залежить від погодних умов і від загальної обстановки в Донецьку. Ми не можемо ризикувати людьми і проводити роботи на висоті, якщо це буде небезпечно. Другий етап полягатиме у встановленні мембран або іншого матеріалу, які допоможуть нам закрити відкриті ділянки фасаду. Цей період теж займе близько двох тижнів", - зазначає Гунько.
Говорячи про те, чому необхідно проводити ці роботи саме зараз, адже обстановка в Донецьку, як і раніше напружена і непередбачувана, в.о. гендиректора зазначив: "Не за горами зима. Попереду дощова погода і сніг, а відкриті ділянки фасаду - це фактично воронки, в які буде потрапляти величезну кількість опадів, заливаючи опалювальні рівні і створюючи величезну проблему для всього будинку. Ми не можемо цього допустити, тому в будь-якому разі будемо намагатися повернути фасад у вихідне положення. Після цього закриємо тимчасовими конструкціями ті частини, які залишилися без скла".
Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Донецьку пролунав потужний вибух у безпосередній близькості від «Донбас Арени». Стадіон суттєво постраждав. В результаті вибуху ударна хвиля завдала значної шкоди західній і східній частинах арени. Частина скляного фасаду обрушилася, значна його площа отримала критичні пошкодження. Також постраждали внутрішні приміщення споруди.