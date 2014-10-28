Оголошений список номінантів на титул найкращого футболіста року

У цей список увійшли 23 претендента повідомляє офіційний сайт ФІФА.

На "Золотий м'яч ФІФА" претендують - Гарет Бейл, Карім Бензема, Кріштіану Роналду, Тоні Кроос, Серхіо Рамос і Джеймс Родрігес (всі - "Реал", Мадрид), Андреас Іньєста, Хав'єр Маскерано, Ліонель Мессі, Неймар (всі - "Барселона"), Маріо Гетце, Філіп Лам, Томас Мюллер, Мануель Нойєр, Арьєн Роббен і Бастіан Швайнштайгер (всі - "Баварія", Мюнхен), Дієго Коста, Тібо Куртуа, Еден Азар (всі - "Челсі", Лондон), Анхель ді Марія ("Манчестер Юнайтед"), Златан Ібрагімовіч ("Парі-Сен-Жермен"), Яя Туре ("Манчестер Сіті") і Поль Погба ("Ювентус", Турін).

Згідно з регламентом ФІФА, 1 грудня цей список скоротиться до трьох претендентів. А 12 січня 2015 року стане відомий переможець, якому буде вручено "Золотий м'яч ФІФА".

Крім того, оприлюднено список з десяти тренерів, які претендують на звання кращого наставника за підсумками року. До нього увійшли: Карло Анчелотті ("Реал"), Дієго Сімеоне ("Атлетико"), Хосеп Гвардіола ("Баварія"), Жозе Моурінью ("Челсі"), Мануель Пеллегріні ("Манчестер Сіті"), Юрген Клінсманн (збірна США), Йоахім Лев (збірна Німеччини), Луї ван Гал (збірна Голландії, "Манчестер Юнайтед"), Антоніо Конте ("Ювентус", італія) і Алехандро Сабелья (збірна Аргентини).