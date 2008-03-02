Результати 19 туру Чемпіонату України з футболу

Поновився Чемпіонат України з футболу. Вчора в рамках 19 туру було зіграно 4 зустрічі. Варто відзначити розгром ужгородців у виконанні донецького Шахтаря, який завдяки цій перемозі підійнявся на перший рядок турнірної таблиці, а також перемогу Металіста, який скинув Динамо на четверту позицію і випереджає киян на 3 очки. Таким чином сьогоднішній матч в Дніпропетровську матиме принциповий характер для обох команд.

Чемпіонат України 19 тур Шахтар - Закарпаття 5:0 (Жадсон 13, Чижевський 31 автогол, Гладкий 53, Гай 71, Дуляй 93)

Карпати - ФК Харків 1:0 (Фещук 33)

Металіст - Ворскла 3:0 (Девіч 24 пен., 44 пен., Фомін 76)

Чорноморець - Нафтовик-Укрнафта 0:1 (Каракевич 87)

29.02.08 Арсенал - Зоря 1:1 (Селезньов 67 - Цілих 16)

Сьогодні грають:

Металург З - Металург Д (Початок о 14:00. Перший національний)

Дніпро - Динамо Київ (16:00. Телеканал Україна)

Кривбас - Таврія (17:00)