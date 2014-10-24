Сергій Бубка у складі Виконкому МОК ухвалив 40 рекомендацій для розвитку Олімпізму

Ці рекомендації будуть представлені, обговорені та проголосовані всіма членами МОК на 127-й сесії МОК в Монако, що відбудеться 8-9 грудня.

Деякі з ключових напрямків, що були розглянуті, це можливі зміни в процесі боротьби за право проведення Олімпійських ігор, а також скорочення витрат. Було також рекомендовано передбачити більше гнучкості щодо олімпійської програми, дотримуючись певного ліміту спортсменів, тренерів та іншого допоміжного персоналу. Серед інших пропозицій - запуск Олімпійського телеканалу, а також посилення ролі МОК і світового олімпійського руху.

Всі рекомендації будуть оприлюднені в середині листопада, після того як усі члени МОК детально ознайомляться з ними.

«Це було продуктивне і конструктивне обговорення з широкого спектру питань, зокрема, в якому напрямку нам рухатись далі. Для мене велика честь брати участь в цьому процесі. Протягом тривалого часу я працював у складі робочої групи МОК «Стійкість і спадщина» щодо формування стратегічного плану майбутнього розвитку олімпійського руху до 2020 року. Зараз на Виконкомі МОК були узагальнені усі напрацювання. Впевнений, що ці ідеї, пропозиції та рекомендації сприятимуть подальшому розвитку і процвітанню олімпійського руху», - зазначив Сергій Бубка.

Відзначимо, що підготовці рекомендацій передував довготривалий процес обговорення. Зокрема, протягом двох останніх днів голови 14 робочих груп, створених для уточнення формування стратегічного плану розвитку світового олімпізму до 2020 року, представили членам Виконкому МОК свої узагальнені напрацювання. До складу цих робочих груп разом з представниками олімпійського руху входили й експерти з громадянського суспільства.

Рекомендації були також обговорені постійно діючими комісіями МОК, а також під час двох Олімпійського самітів і 126-й сесії МОК в Сочі.

Загалом в ході процесу було отримано близько 1200 ідей та понад 40 тисяч звернень і повідомлень від представників громадськості.