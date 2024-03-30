На час ЧЄ введуть загальнонаціональну заборону на польоти дронів на всій території Німеччини.

Німецькі експерти попереджають, що терористи можуть атакувати матчі Чемпіонату Європи з футболу в Німеччині за допомогою дронів. Як пише Bild, експерти попереджають, що війна в Україні та операції хуситів у Перській затоці показали, наскільки небезпечні в руках зловмисників сучасні безпілотники.

"Голова профспілки німецької поліції Андреас Росскопф підтвердив, що дрони стають однією з найбільших проблем, тому на час ЧЄ запровадять всеосяжну загальнонаціональну заборону на польоти дронів на всій території Німеччини. За його словами, правоохоронці достатньо оснащені, щоб протистояти дронам. Наприклад, у них є антидронові рушниці", - пише видання.

Як розповів BILD австрійський дослідник тероризму Ніколас Штокхаммер, ІДІЛ з 2014-2015 рр. дедалі частіше використовує дрони під час нападів і атак: як дрони-камікадзе, так і дрони з вибухівкою.

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Він зазначає, що сьогодні технології стали більш доступними і це збільшує ризик атак - плани використання дронів повсюдно присутні на відповідних терористичних форумах.

Експерт також зазначив, що зараз терористи, як правило, використовують невеликі комерційні дрони, куплені через інтернет. "Небезпека зросте, якщо їм вдасться захопити сучасні військові дрони в нинішніх зонах бойових дій", - сказав він.

Олімпіада і Євро-2024 - терористичні загрози

23 березня в Москві стався масштабний теракт, унаслідок якого загинули понад 140 осіб. Західна розвідка вже пов'язала напад із бойовим угрупованням ІДІЛ.

У Франції вже заявили, що після нападу підвищили рівень терористичної небезпеки до найвищого рівня. Також країна розглядає ймовірність скасування церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Раніше Німеччина заявила, що введе тимчасовий прикордонний контроль на всіх кордонах у рамках посилення безпеки напередодні чемпіонату Європи з футболу 2024 року.

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