Змагання проводитимуться щорічно й вже зараз охоплюють 20 регіонів.

В Україні стартував проєкт "Шкільні ліги" - спортивні змагання, розроблені за світовим та європейським досвідом. Вони будуть проводитися щорічно. Гасло цих змагань – "Пліч-о-пліч. Разом переможемо".

Метою проєкту є залучення школярів до фізичного розвитку, формування у них лідерських якостей через спорт, можливість самовиразитися і, що важливо в наші часи, психоемоційна підтримка та налагодження соціальних контактів.

Змагання відбуватимуться на 5 різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський етап. Команди змагатимуться у таких видах спорту: черлідинг, футзал, баскетбол, спортивне орієнтування, волейбол. Проведення шкільних ліг дозволить збільшити чисельність учнів, які матимуть доступ до регулярних занять фізичною культурою та спортом.

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Стосовно масштабу проєкту, то в цьому році проєкт реалізується в 20 регіонах та Києві, з огляду на безпекову ситуацію. Наразі триває реєстрація шкільних команд. За попередніми підрахунками, участь в проєкті зможуть взяти понад 8 000 шкіл, а це майже 300 тисяч учнів.

Проєкт має на меті згуртувати учнів навколо розвитку фізичної активності, спортивної командної роботи та здорової конкуренції серед учнів нашої країни. Участь дітей в змаганнях це також елемент надання психоемоційної підтримки через фізичну активність, що допоможе їм відволікатися від негативних явищ, пов’язаних з війною росії проти нашої держави.

Амбасадорка проекту, чемпіонка світу й бронзовий призер Олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Різатдінова відзначає: "Проєкт вразив своєю масштабністю - це найголовніший фактор. Дуже важливо, що це не просто змагання для Києва, Одеси та Львова, тут йде акцент на регіони. Вже зараз 25000 команд зареєструвалися до участі, і реєстрація триває.

Я допомагаю промотувати Шкільні Ліги, щоб про них дізналися якомога більше людей. Наразі я в Японії зі збірною з художньої гімнастики, проте після повернення я, як і інші амбасадори звичайно буду долучатися до тренувань та відкритих уроків особисто".

Цей проєкт має дати дітям натхнення та мотивацію займатися спортом. А спорт це не лише про фізично, а й про ментальне здоров'я. У тому числі, дасть мотивацію через спілкування наживо зі своїми кумирами, адже в числі амбасадорів проєкту такі суперзірки нашого спорту як Олександр Усик, Андрій Шевченко, та Жан Беленюк. Для маленьких спортсменів це може бути найголовніша зустріч в їх житті, яка зіграє роль у тому, що ці дітки у майбутньому також стануть гордістю українського спорту.

Змагання поділяються на кілька етапів – шкільний, територіальний, районний, обласний й всеукраїнський, коли й визначиться переможець в рамках України з певного виду спорту. Змагання на першому – шкільному – рівні вже стартували. Дати проведення фінальних змагань - з 15.06.2023 до 30.06.2024.

"Цей проєкт має дати дітям натхнення та мотивацію займатися спортом. А спорт це не лише про фізично, а й про ментальне здоров'я. У тому числі, дасть мотивацію через спілкування наживо зі своїми кумирами, адже в числі амбасадорів проєкту такі суперзірки нашого спорту як Олександр Усик, Андрій Шевченко, та Жан Беленюк. Для маленьких спортсменів це може бути найголовніша зустріч в їх житті, яка зіграє роль у тому, що ці дітки у майбутньому також стануть гордістю українського спорту", - відзначає Ганна Різатдінова.

Участь у проєкті і змаганнях означає участь у новому наймасштабнішому шкільному спортивному русі України. Підтримувати команду своєї школи, громади, міста чи області можна просто з мобільного, як і дізнаватися усі новини. Це можливість проявити себе, свої навички та вміння в рамках змагань, які розроблені за найсучаснішими стандартами.