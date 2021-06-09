Сергій Городнічов зробив сміливу заяву.

Сергій Городнічов, який готував до змагань Володимира Кличка і був в його тренувальному таборі, не вірить, що бій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться. Зауважимо, що Городнічов розкритикував Усика тижнем раніше.

За його версією, Усик розуміє, що Джошуа поб'є його, тому навіть якщо бій відбудеться, українець буде "зливати поєдинок за гроші".

Це стало відомо з інтерв'ю 51-річного фахівця для власного You-Tube-каналу.

"Поки Ф'юрі не розбереться з Джошуа, ніяких "лівих" боїв не буде. Можливо я помиляюсь. Ніхто не хоче втрачати пояса, це ризик. Не буде бою Джошуа - Усик, забудьте. Просто якщо навіть поєдинок відбудеться, то Усик його зіллє за бабки. Він прекрасно розуміє, що не виграє цей бій", - прогнозує Городнічов.

Раніше Городнічов назвав суму, яку заплатили за золоту медаль Ломаченка на Олімпіаді в Пекіні.

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Бій Усик - Джошуа: головне

Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.

Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист титулу проти Олександра Усика. Українець у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.

Вже озвучені дві ймовірні дати поєдинку.

На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу WBO, WBA, IBF і IBO.

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Автор: Артем Будрін