Назар Чепурний був найкращим у змаганнях в опорному стрибку.

Український спортсмен Назар Чепурний переміг на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, що відбувається у столиці Азербайджану Баку.

У фіналі українець здобув 14,900 балів і на 0,034 бали обійшов лідера кваліфікаційного раунду Вай Хунг Шека з Гонконгу та на таку ж кількість залікових очок - Гаррі Гепворта з Великої Британії.

Додамо, що для Чепурного ця нагорода стала другою в сезоні. У лютому Назар здобув срібло на етапі Кубку світу в єгипетському Каїрі. Крім того, 21-річний черкащанин є бронзовим призером чемпіонату світу в опорному стрибку.

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Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам і білорусам брати участь в цьогорічних Олімпійських іграх. Спортсмени з цих країн зможуть виступати на змаганнях як нейтральні індивідуальні спортсмени, якщо вони дотримуватимуться принципів олімпійського та паралімпійського комітетів.

Зокрема, їм буде заборонено використовувати прапори, гімн та іншу символіку своїх країн. Натомість у них буде білий прапор з безкольоровою емблемою нейтральних індивідуальних учасників. Також їм заборонено брати участь у командних змаганнях.

Також УНІАН повідомляв, що російські спортсмени зможуть виступити на "Олімпіаді на стероїдах". Росіян буде допущено на турнір без обмежень.

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