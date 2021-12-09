Українська асоціація футболу розглядає можливість подачі заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу, фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 або 2025 році.

Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні Зеленський провів зустріч з президентом Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александером Чеферіном, який прибув до України з нагоди 30-річчя Української асоціації футболу.

За словами Зеленського, Україна прагне проводити різні змагання під егідою УЄФА та інших спортивних організацій та дбає про те, щоб спорт був доступним для кожного громадянина.

Президент повідомив, що Україна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 або 2025 році.

Читайте такожПекельні розбірки в Лісабоні: фанати Динамо і Бенфіки влаштували масову бійку перед матчем ЛЧ (відео)За його словами, також Українська асоціація футболу розглядає можливість подачі заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу, фіналу Ліги конференцій УЄФА.

"Україна разом з Польщею успішно провела фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року та на високому рівні прийняла фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у 2018 році. Наша країна має доволі багаті традиції у проведенні на високому рівні світових та європейських чемпіонатів з олімпійських видів спорту", - сказав глава держави.

Наприкінці зустрічі Зеленський вручив Чеферіну орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

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Автор: Антоніна Доломанжи