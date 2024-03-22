Вчора українці здобули перемогу у грі з Боснією і Герцеговиною - вирішується участь в чемпіонаті Європи.

Після перемоги синьо-жовтих у матчі з Боснією та Герцеговиною, нашу збірну чекає матч Україна-Ісландія. Це буде вирішальна битва кваліфікації до чемпіонату Європи, і букмекери вже вирішили, на кого ставлять.

Драматична гра розгорнеться 24 березня на території Польщі (Вроцлав). Її прийме стадіон "Тарчинськи" о 21:45 за київським часом, нагадує Sport.ua.

Коефіцієнти на матч Україна - Ісландія:

Україна виграє в основний час - 1.68;

України пройде на Євро-2024 - 1.30;

Ісландія виграє в основний час - 5.50;

Ісландії пройде на Євро-2024 - 3.60;

матч закінчиться нічиєю - 4.00;

обидві команди зможуть забити - 1.99.

З огляду на ставки, в перемогу підопічних Сергія Реброва букмекери не надто вірять. Зазначимо, що основний таймінг матчу - 90 хвилин. Вчора Україна забила перший гол на 85-й хвилині.

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Як Україна зіграла проти Боснії та Герцеговини

Як відомо, перемога української збірною була з рахунком 2:1. Однак загострення на полі почалося з невдалого "пострілу" захисника Миколи Матвієнка. Це був автогол по Україні (м'яч невдало відбився, 56-та хвилина). Далі українці постаралися зрівняти рахунок.

На 85-й хвилині у ворота Боснії та Герцеговини забив Роман Яремчук. Закріпив результат на 88-й хвилині Артем Довбик, пробивши переможний гол.

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