Дебютанти великих турнірів: представлення другого суперника збірної України на Євро-2020

У другому турі Євро-2020 збірній України належить зіграти проти команди Північної Македонії. Розповідаємо про команду, яку вважають аутсайдером групи С.

Збірна Північної Македонії стане другим суперником збірної України на Євро-2020. Представляємо команду, яка однією з останніх здобула путівку на чемпіонат Європи.

ЗБІРНА ПІВНІЧНОЇ МАКЕДОНІЇ

Місце в рейтингу ФІФА: 62

Прізвисько: "Червоні Леви", "Червоні рисі"

Участі на чемпіонатах Європи: раніше не брала участь

Рекордсмен за кількістю проведених ігор: Горан Пандев - 117

Рекордсмен за кількістю забитих голів: Горан Пандев - 37

Коефіцієнт на перемогу на Євро-2020: 501 (останнє місце серед усіх учасників турніру поряд з Фінляндією)

Коли і де матч з Україною: 17 червня, 16.00, Бухарест, "Національний стадіон"

Шлях на Євро-2020

Збірна Північної Македонії не змогла пробитися на Євро-2020 традиційним шляхом - через відбірковий турнір. В одній групі з Польщею, Австрією, Словенією, Ізраїлем і Латвією македонці посіли третє місце. Команда набрала 14 очок і пристойно відстала від австрійців, які фінішували другими (на 5 пунктів).

Однак Північна Македонія отримала шанс вперше в історії пробитися на ЧЄ через стикові матчі за підсумками виступів у Лізі націй. У півфіналі шляху D македонці обіграли Косово (2:1), а у фіналі мінімально здолали Грузію (1:0).

Тренер

Збірну Північної Македонії очолює 44-річний Ігор Ангеловскі. Він прийняв команду ще в 2015 році.

Під час перебування футболістом Ангеловскі пограв на батьківщині і в Сербії, але його ігрову кар'єру навряд чи можна назвати по-справжньому успішною.

Кар'єру тренера Ангеловскі почав в 2012 році, коли очолив "Работнічкі", і тут вже досяг успіху. У 2014 році він виграв з командою Першу лігу, піднявшись в елітний дивізіон, а також два рази (в 2014 і 2015 роках) приводив "Работнічкі" до перемоги в Кубку Північної Македонії.

Біля керма національної збірної Ангеловскі провів 33 матчі: 14 перемог, 7 нічиїх і 12 поразок.

Заявка на Євро-2020

Воротарі: Столе Дімітрієвскі ("Райо Вальєкано"), Даміан Шишковскі ("Докса"), Рісто Янков ("Работнічкі")

Захисники: Вісар Мусліу ("Фехервар"), Егзон Бейтулаї ("Шкендія"), Кірі Рістевскі ("Уйпешт"), Стефан Рістовскі ("Динамо" Загреб), Дарко Велковскі ("Рієка"), Джoко Зайков ("Шарлеруа"), Езджан Аліоскі ("Лідс")

Півзахисники: Еніс Барді ("Леванте"), Аріян Адемі ("Динамо" Загреб), Бобан Ніколов ("Лечче"), Стефан Спіровскі (АЕК Ларнака), Еліф Елмаз ("Наполі"), Тихомир Костадінов ("Ружомберок"), Даніел Аврамовскі ("Кайсеріспор"), Мар'ян Радескі ("Академія Пандева"), Ферхан Хасані ("Партізані"), Дарко Чурлінов ("Штутгарт")

Нападники: Горан Пандев ("Дженоа"), Іван Тричковскі (АЕК Ларнака), Мілан Рістовскі ("Спартак" Трнава), Александар Трайковскі ("Мальорка"), Крсте Велкоскі ("Сараєво"), Влатко Стояновскі ("Шамблі")

Кадрові втрати

Збірній Північної Македонії на турнірі не зможе допомогти нападник "Удінезе" Ілля Несторовські - він не встигає відновитися після травми хрестоподібних зв'язок коліна.

Для македонців це серйозна втрата - на рахунку Несторовські 46 матчів за збірну і 10 голів, він допомагав команді виходити на Євро, беручи участь, в тому числі у вирішальному матчі з Грузією.

Лідер команди

Тут не може бути двох думок. Горан Пандев - найкращий бомбардир в історії збірної і людина, яка провела найбільше матчів за команду. Екс-гравцеві "Інтера" (виграв з міланцями Лігу чемпіонів), "Лаціо" та "Наполі" - 37 років, але він як і раніше здатний демонструвати результат на високому рівні. У минулому сезоні Пандев провів 30 матчів за "Дженоа", в яких забив 7 голів і віддав 3 гольових паси.

Саме гол капітана в стиковому матчі з Грузією вивів збірну Північної Македонії на Євро-2020. Тепер йому належить вивести свою команду на поле на дебютному чемпіонаті Європи і, можливо, забити перший гол нації на великих турнірах. Хто, якщо не він?

Молодий талант, за яким варто стежити

За центр поля у збірної Македонії відповідатиме 21-річний Еліф Елмаз, якому пророкують успішне майбутнє.

У 2019 році він перейшов в італійський "Наполі" з турецького "Фенербахче" за досить солідну суму - 16 мільйонів євро плюс бонуси. Регулярним гравцем стартового складу в італійському клубі македонець не є, але провів 44 матчі в минулому сезоні (10 - в основному складі), забивши 3 голи.

Елмаз чудово діє як в оборонній роботі, так і в роботі з м'ячем - він прекрасно відчуває його і вміє грати в пас.

Сильні і слабкі сторони

Сильні сторони македонської збірної - в першу чергу, характер і бійцівські якості, а головна сила команди - безумовно, Горан Пандев: ватажок, авторитет і все ще небезпечний нападник.

До слабких сторін Північної Македонії екс-гравець київського "Динамо" Горан Попов відніс оборону:

"Зараз у нас вже не така сильна оборона. Якщо тренер вирішить зіграти на чемпіонаті Європи зі схемою в три захисники - буде погано. Для такої схеми потрібні футболісти високого рівня. До того ж, самі футболісти повинні грати в цій схемі в своїх клубах. У цьому плані у нашої збірної немає стабільності".

Останні результати команди

25 березня. Кваліфікація ЧС-2022. Румунія - Північна Македонія - 3:2

18 березня. Кваліфікація ЧС-2022. Північна Македонія - Ліхтенштейн - 5:0

31 березня. Кваліфікація ЧС-2022. Німеччина - Північна Македонія - 1:2

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Дебют на чемпіонатах Європи

Північна Македонія, ставши членом УЄФА і ФІФА в 1994 році, раніше ніколи не грала ні на чемпіонатах Європи, ні на чемпіонатах світу. Аж до відбору на Євро-2020 македонці не займали у своїх відбіркових групах місця вище четвертого.

Історія протистоянь з Україною

Україна двічі зустрічалася з тоді ще просто Македонією в контрольних матчах, а також два рази у відборі на Євро-2016.

11.10.2003. Товариський матч. Україна - Македонія - 0:0

31.04.2004. Товариський матч. Македонія - Україна - 1:0 (Гол: Ставревскі)

12.10.2014. Кваліфікація Євро-2016. Україна - Македонія - 1:0 (Гол: Сидорчук)

09.10.2015. Кваліфікація Євро-2016. Македонія - Україна - 0:2 (голи: Селезньов, з пенальті, Кравець)

Цікавий факт

На Євро-2020 збірна Македонії повинна була виступити в новій формі - її розробили спеціально для турніру. Форму презентували, однак уболівальникам вона дуже сильно не сподобалася через відсутність національних кольорів (гранатовий замість червоного і жовтого). У підсумку глава Федерації футболу Північної Македонії пообіцяв, що на чемпіонаті Європи збірна виступить у старій формі.

Прогноз від УНІАН

Для збірної Північної Македонії подвигом є вже сам вихід на Євро-2020, який став можливий завдяки рішенню УЄФА розіграти чотири путівки на турнір серед учасників Ліги націй. Безумовно, македонці постараються не відбувати номер, зіграти в своє задоволення і попсувати нерви кожному з суперників. Перемога над Німеччиною в кваліфікації ЧС-2022 демонструє, що немає нічого неможливого. Але все ж на "попсувати нерви" все, швидше за все, і закінчиться.

Прогноз УНІАН - максимум 1 очко і останнє місце в групі.

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