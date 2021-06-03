"Механічний апельсин": проти кого Україні належить стартувати на Євро-2020

Збірна Нідерландів стане першим суперником збірної України на Євро-2020. Розповідаємо про команду Франка де Бура.

Збірна України стартує на чемпіонаті Європи-2020 матчем проти збірної Нідерландів. Представляємо першого і самого грізного суперника "жовто-синіх" на груповому етапі.

ЗБІРНА НІДЕРЛАНДІВ

Місце в рейтингу ФІФА:16

Прізвиська: "Механічний апельсин", "Летучий голландець", "Помаранчеві"

Участь у чемпіонатах Європи: 9 разів

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: золоті медалі (1988)

Рекордсмен за кількістю проведених ігор: Уеслі Снейдер - 134

Рекордсмен за кількістю забитих голів: Робін ван Персі - 50

Коефіцієнт на перемогу на Євро-2020: 12 (8-е місце серед всіх учасників турніру)

Коли і де матч з Україною: 13 червня, 22.00, Амстердам, "Йохан Кройф Арена"

Шлях на чемпіонат Євро-2020

Нідерланди були в одній відбірковій групі з Німеччиною, Естонією, Білоруссю та Північною Ірландією. "Помаранчеві" зайняли друге місце в групі, яке дає пряму путівку на Євро без участі в плей-офф. За 8 матчів вони накопичили 19 очок. Першими фінішували німці. Різниця забитих/пропущених м'ячів у Нідерландів була 24:7. А найкращим бомбардиром у відборі в складі нідерландців став півзахисник Жоржиньйо Вейналдум, котрий "настріляв" цілих 8 голів.

Тренер

Керманичем "помаранчевих" є 51-річний Франк де Бур. У часи своєї кар'єри футболіста він провів понад 350 поєдинків за "Аякс" та допоміг амстердамцям виграти Лігу чемпіонів в 1995 році. А ось кар'єра тренера в нього видалася далеко не такою зірковою, як гравця.

У 2016 році де Бур підписав трирічний контракт з "Інтером", але пропрацював всього 85 днів. Після 11-го туру чемпіонату Італії керівництво відправило його у відставку за незадовільні результати.

В сезоні 2017/18 де Бур очолив англійський "Кристал Пелес" й встановив антирекорд: разом з лондонцями він програв перші чотири поєдинки в АПЛ, що є найгіршим показником за останні 93 роки. Незабаром його звільнили, і він встановив ще один антирекорд - за найменшою тривалістю роботи в АПЛ.

При цьому варто відзначити, що з 2010 по 2014 рік де Бур чотири рази приводив "Аякс" до золотих медалей Ередивізі.

Попереднім місцем роботи нідерландця був екзотичний чемпіонат: де Бур поїхав до США підкорювати лігу MLS. Але і в "Атланті Юнайтед" він теж довго не протримався й контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.

23 вересня 2020 року де Бур очолив збірну Нідерландів, замінивши на цьому посту Роналда Кумана, який прийняв пропозицію тренувати "Барселону".

Попри далеко не найуспішніше резюме, де Бур зухвало вважає, що зможе обіграти Україну.

Заявка на Євро-2020

Воротарі: Марко Бізот (АЗ), Мартен Стекеленбург ("Аякс"), Тім Крул ("Норвіч")

Захисники: Дензел Дамфріс (ПСВ), Йоел Вельтман ("Брайтон"), Маттейс де Лігт ("Ювентус"), Юрріен Тімбер ("Аякс"), Стефан де Врей ("Інтер"), Дейлі Блінд ("Аякс"), Натан Аке ("Манчестер Сіті"), Патрік ван Анхольт ("Крістал Пелас"), Оуен Вейндал (АЗ)

Півзахисники: Френкі де Йонг ("Барселона"), Мартен де Роон ("Аталанта"), Тен Копмейнерс (АЗ), Раян Гравенберх ("Аякс"), Дейві Клаасен ("Аякс"), Жоржиньо Вейналдум ("Ліверпуль"), Донні ван де Беек (МЮ), Мемфіс Депай ("Ліон"), Квінсі Промес ("Спартак"), Коді Гакпо (ПСВ)

Форварди: Люк де Йонг ("Севілья"), Війт Вегхорст ("Вольфсбург"), Донелл Мален (ПСВ), Стівен Бергейс ("Феєнорд")

Кадрові втрати

Нідерланди мають одну дуже істотну втрату: через травму на чемпіонат Європи не поїде капітан "помаранчевих" і один з найкращих футболістів світу Вірджіл ван Дейк.

Лідер "Ліверпуля" зазнав пошкодження у матчі АПЛ проти "Евертону" наприкінці 2020 року. Захисник вибув з гри орієнтовно на рік. Тому Роман Яремчук і компанія мусять скористатися відсутністю такого майстра та спробувати добряче "повозити" захист Нідерландів.

Крім того, в останній момент з заявки команди вибув основний воротар Яспер Сіллессен, який заразився коронавірусом.

Лідери команди

Всупереч втраті ключового захисника ван Дейка, Нідерланди все одно дуже серйозно укомплектовані в захисті. Дуетом центрбеків стануть, вірогідно, найкращі оборонці Серії А - Маттейс де Лігт та Стефан де Врей. Перший провів хороший сезон в "Ювентусі", а другий - став чемпіоном Італії з "Інтером".

В центрі поля погоду робить Френкі де Йонг, який нарешті адаптувався у складі "Барселони". Можливо, незабаром до нього приєднається вже вищезазначений Вейналдум, котрий за останні роки став ледь не лідером "Ліверпулю". Вони колеги по амплуа та чудово доповнюють один одного. Френкі чудово вміє тягнути м'яча вперед на дриблінгу з опорної зони, а Вейналдум - півзахисник штибу бокс-ту-бокс, який прекрасно рухається та виконує колосальний обсяг роботи.

Також варто відзначити 27-річного форварда Мемфіса Депая, котрий в складі "Ліону" в минулому сезоні чемпіонату Франції "наколотив" 20 м'ячів. Він поступився в гонці бомбардирів лише нападнику ПСЖ Кіліану Мбаппе.

Молодий талант, за яким варто стежити

Донні ван де Бека важко назвати перспективним, тому що у свої 24 роки він встиг провести 19 матчів за національну збірну, оформити гучний трансфер до "Манчестер Юнайтед", а також зіграти з "Аяксом" у півфіналі ЛЧ.

Втім, він може ще краще розкрити свій шалений потенціал. В складі "МЮ" йому важко засіяти, оскільки його позицію залізно забронював за собою Бруну Фернандеш. А конкурувати з Бруну у світі може хіба що Кевін де Брюйне.

А ось в збірній Нідерландів ван де Бек отримує регулярну ігрову практику та має чудовий шанс знову заявити про себе на всю Європу. Врешті-решт, від того як він себе проявить, залежить те, чи буде він і надалі "маринуватися" на лаві запасних в "МанЮнайтед" або ж отримає звабливу пропозицію від іншого топ-клубу.

Сильні та слабкі сторони

Сильною стороною Нідерландів є бажання завжди домінувати через пресинг та володіння м'ячем. А слабкою стороною є те, що далеко не завжди у них це виходить ефективно й злагоджено. За високу лінію оборони їх вже покарала Туреччина, яка у швидких атаках змогла забити 4 м'ячі.

Читайте такожЄвро-2020: розклад усіх матчів турніру

Останні результати команди

24 березня. Кваліфікація ЧС-2022. Туреччина - Нідерланди - 4:2

27 березня. Кваліфікація ЧС-2022. Нідерланди - Латвія - 2:0

30 березня. Кваліфікація ЧС-2022. Гібралтар - Нідерланди - 0:7

Історія виступів на чемпіонатах Європи

Всього Нідерланди брали участь у першості континенту 9 разів з 15 можливих. Зокрема, минуле Євро-2016 "помаранчеві" пропустили, сенсаційно не подолавши відбіркову групу.

А на Євро-2012, яке було домашнім для України, Нідерланди виступили кепсько, вилетівши на стадії групового етапу. Тоді "Механічний апельсин" зайняв четверте місце у квартеті з Данією, Німеччиною і Португалією.

А ось у 1988 році нідерландці стали чемпіонами Європи, вигравши золоті медалі турніру. Це найкращий виступ для них за всю історію.

Історія протистоянь з Україною

Між собою команди грали двічі й обидві зустрічі були в рамках товариських ігор.

24.05.2008. Нідерланди - Україна - 3:0 (Голи: Кюйт, Хунтелаар, Бабель)

11.08.2010. Україна - Нідерланди - 1:1 (Голи: Алієв - Ленс)

Цікавий факт

У 1988 році Нідерланди стали чемпіонами Європи, а у фіналі вони обіграли збірну СРСР, яку очолював Валерій Лобановський. В тому самому вирішальному поєдинку Марко ван Бастен забив культовий гол, а "помаранчеві" перемогли з рахунком 2:0. Цікаво, що на тому самому турнірі CPCP й Нідерланди грали на груповому етапі й матч завершився мінімальною звитягою команди Лобановського - 1:0.

Прогноз від УНІАН:

Нідерланди стали віце-чемпіонами світу у 2010 році, а також виграли бронзові нагороди на мундіалі 2014 року. Але після того "помаранчеві" впали в глибоку кризу. Вони пролетіли повз Євро-2016 у Франції, а також пропустили ЧС-2018 в Росії. Команда омолодилася, пережила зміну поколінь і лише відносно нещодавно прийшла в себе. Втім раптова зміна тренера навряд чи зіграє на користь Нідерландам.

Прогноз УНІАН - "Помаранчеві" вийдуть з групи c 1-го або 2-го місця, але не пройдуть далі чвертьфіналу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter