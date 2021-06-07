Володимир Ткаченко став легендою для "гірників".

У віці 78 років перестало битися серце Володимира Ткаченка, котрий став для "Шахтаря" почесним співробітником і завоював великий авторитет.

Про цю сумну звістку стало відомо з офіційного Facebook "Шахтаря".

Дивовижно, але Ткаченко працював масажистом в донецькому клубі 50 років та був незрячим. На додаток, у 2013 році Володимир Іванович потрапив до "Книги рекордів України".

Ткаченко встановив вищезазначений рекорд, тому що в усій Україні більше не було людини з обмеженими можливостями, яка змогла б 50 років пропрацювати в одному колективі.

"Доводилося робити масажі Ролану Бикову, Михайлу Пуговкіну, Миколі Озерову. А одного разу у нас на базі виступав Володимир Висоцький, і я після концерту розминав його кисті й пальці", - зазначав Ткаченко.

В структуру "Шахтаря" Ткаченко потрапив у 1963 році. Відтоді, за його підрахунками, він провів близько 150 тисяч сеансів масажу.

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Автор: Артем Будрін