Рівненський "Верес" достроково гарантував собі перше місце в турнірній таблиці.

"Верес" вдома переграв "Авангард" у поєдинку 29-го туру Першої ліги з рахунком 5:1. Таким чином, в скарбничці рівнян накопичилося 65 залікових пунктів і вони вже недосяжні до найближчого переслідувача - одеського "Чорноморця". За тур до кінця фінішу у "Вереса" гандикап в 7 очок.

В паралельному матчі харківський "Металіст-1925" розбив вщент "Кремінь" з рахунком 4:0. А "Миколаїв" програв "Поліссю" з різницею в один м'яч - 0:1. На цей момент "Металіст-1925" обіймає 3-ю сходинку з 56 очками, випереджаючи "Миколаїв", що йде четвертим, на чотири бали. Харків'яни достроково забезпечили собі промоушен в УПЛ.

Нагадаємо, що разом з "Вересом" та "Металістом-1925", до елітного дивізіону чемпіонату України підвищився "Чорноморець".

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: що потрібно знати

Новий сезон в УПЛ стартує 25 липня. Чемпіонський титул захищатиме "Динамо" Київ.

З нового сезону чемпіонат буде розширено до 16 учасників. Команди зіграють у два кола.

За підсумками сезону 2020-2021 УПЛ покинув "Минай".

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Автор: Артем Будрін