На формі нанесено контур карти України, а також написи "Слава Україні!" і "Героям слава!".

Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) схвалив форму збірної України для виступу на чемпіонаті Європи з футболу (Євро-2020).

Про це повідомляє "Спорт-Експрес" із посиланням на УЄФА.

"Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовних правил щодо екіпіровки", - сказали в УЄФА.

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Форма України на Євро-2020

6 червня стало відомо, у якій формі збірна України виступатиме на Євро-2020, старт якого намічений на 11 червня. Форма буде представлена в трьох кольорах: жовтому, синьому і білому.

Особливістю є те, що на неї нанесено контур карти України. Ззаду під коміром нанесений напис "Слава Україні!", а на внутрішній стороні - "Героям слава!".

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свіщєв вже закликав УЄФА заборонити збірній України виступати на Євро-2020 у новій формі з Кримом.

За результатами жеребкування Євро - 2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги Націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.

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Автор: Олександр Топчій