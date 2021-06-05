Едді Хірн назвав кінець літа орієнтовним часом проведення сутички.

Боксери Олександр Усик та Ентоні Джошуа, які дізналися свої гонорари за ймовірний бій, скоріш за все вийдуть в ринг наприкінці літа 2021 року.

Промоутер британського спортсмена Едді Хірн оптимістично налаштований до організації поєдинку та вважає, що справи просуваються добре. Його слова наводить talkSport.

"Ми досить близькі до укладення контракту з Олександром Усиком. Ей Джей вже відійшов від розчарування через зрив бою з Ф'юрі. Він дуже горда людина, йому подобається приймати усі виклики, а Усик - це дуже небезпечний виклик. Дуже ймовірно, що ви побачите бій Джошуа - Усик наприкінці літа", - повідомив Хірн.

Нагадаємо, що Усик вважає, що йому важко домогтися бою з Джошуа, через те, що Україну сприймають як відсталу країну.

Бій Усик - Джошуа: головне

Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.

Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист титулу проти Олександра Усика. Українець у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.

Вже озвучені дві ймовірні дати поєдинку.

На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу: WBO, WBA, IBF і IBO.

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Автор: Артем Будрін