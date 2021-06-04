Головоломка для Шевченка: яким буде склад збірної України на Євро-2020

УНІАН прогнозує основний склад "жовто-синіх", який буде виступати на груповому етапі чемпіонату Європи в одній групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією, а також аналізує вибір тренерського штабу.

Тренерський штаб збірної України очолюваний Андрієм Шевченком обрав 26 футболістів, які поїдуть на Євро-2020. З розширеного списку в остаточну заявку не потрапили Андрій Лунін ("Реал"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Артем Бондаренко ("Маріуполь"), Олександр Сирота ("Динамо") та Богдан Лєднєв ("Динамо"). Щоправда, останній не покинув табір збірної, позаяк Віктор Циганков отримав мікротравму і теоретично можливо потрібно буде вносити корективи в остаточну заявку. Нагадаємо, що УЄФА дозволив до початку першого матчу на Євро вносити правки в разі форс-мажору (інфікування коронавірусом або інша травма).

Натомість Роман Безус та Георгій Судаков отримали місце під сонцем. Враховуючи травми півзахисників, про які згадаємо трошки нижче, останнім отримав виклик у збірну Безус, який провів дивовижну кінцівку сезону в бельгійському "Генті". Щодо Судакова, то йому "підфартило", що більш досвідчені гравці зазнали травм. Втім, заперечувати талант і працелюбність юного хавбека "Шахтаря" теж безглуздо.

Загалом нічого неочікуваного не трапилося. Лунін геть не має ігрової практики в "Реалі", тоді як Георгій Бущан та Анатолій Трубін провели дуже переконливий та солідний сезон в "Динамо" й "Шахтарі" відповідно. А роль третього воротаря з поваги до ветерана мусила дістатися Андрію П'ятову, для якого цей турнір в збірній стане останнім. Тому парадоксальним чином, але один з найталановитіших голкіперів країни Лунін через щільну конкуренцію пролетів повз Євро.

Артем Бондаренко й Олександр Сирота очікувано не потрапили в заявку, оскільки для них це був радше аванс потренуватися разом зі збірною напередодні чемпіонату Європи. А ось Богдану Михайличенко не пощастило так, як і Луніну: занадто висока конкуренція в його амплуа. Лівий фланг захисту може закрити основний Віталій Миколенко, його дублер Едуард Соболь, а також в разі крайньої потреби Євген Макаренко, Микола Матвієнко й Олександр Караваєв, які мають досвід грати лівим захисником. Тому Михайличенко виявився зайвим.

Жахлива епідемія травм не спіткала "жовто-синіх", але декілька неприємних сюрпризів підсунула. Жуніор Мораєс вибув до кінця року через порвані хрестоподібні зв'язки, і місце третього форварда отримав 23-річний Артем Довбик з СК "Дніпро-1".

Віталій Буяльський та Віктор Коваленко теж через травми будуть спостерігати за Євро-2020 по телевізору. Особливо прикро за Буяльського, який провів шикарний сезон в "Динамо", став одним з лідерів киян та продовжив контракт з "біло-синіми". Можна припустити, що їхні місця зайняли Судаков та Безус.

Євген Коноплянка теж не встигне залікувати пошкодження і пропустить престижний турнір. Таке відчуття ніби минає епоха: Женя був тривалий час зіркою вітчизняного футболу, а тепер його місце на лівому фланзі атаки зайняв Олександр Зубков, який навіть встиг забити свій дебютний гол за команду Шевченка.

Спробуємо з тих даних, які в нас є, спрогнозувати склад збірної на Євро-2020.

Воротар

Моментом істини для Георгія Бущана став його грандіозний перформанс в матчі Ліги націй проти збірної Іспанії. Схоже після того 27-річний одесит став вибором номер один для Шевченка. Принаймні Бущан був основним в перших матчах кваліфікації ЧС-2022, зокрема на виїзді проти французів.

Георгій пройшов тернистий шлях, щоб забронювати за собою місце основного голкіпера "Динамо". Зараз він на піку своєї кар'єри й навіть у товариській грі проти Північної Ірландії відзначився чудовим сейвом. Так, це не Бог зна яке досягнення, але його основний конкурент Трубін "привіз" пенальті в спарингу проти Бахрейну. Вочевидь, саме Бущан буде основним голкіпером на Євро, а першим дублером - Трубін. А ось П'ятову відводиться почесна роль "ветерана роздягальні".

Правий захисник

Ще в березні в обоймі збірної було троє правих фуллбеків: Юхим Конопля, Олександр Тимчик й Олександр Караваєв. Перший не переконав Шевченка і в фінальну заявку потрапили праві захисники "Динамо". Молодого Тимчика турбують травми, а, отже, роль основного дістанеться набагато більш зрілому Караваєву, в якого за плечима неабиякий єврокубковий досвід з луганською "Зорею".

Дует центральних захисників

Якщо тренерський штаб не вирішить раптово перейти на схему з трьома центрбеками, то, вірогідно, ми побачимо тандем Микола Матвієнко - Ілля Забарний. Втім, часто Шевченко воліє ставити на пару захисників з одного клубу, щоб була максимальна зіграність та гарне взаєморозуміння. Тому можливо компанію Матвієнку (місце якого залізобетонне й сумнівам не підлягає) складе його напарник по "Шахтарю" Сергій Кривцов. За три матчі на груповому етапі тренери вдаватимуться до ротації цих вищезазначених виконавців.

Лівий захисник

От вже де-де, а на цій позиції розмаїття виконавців чудове. В розпорядженні Шевченка є профільні гравці на цю позицію Миколенко й Соболь. А також перепрофільовані на інші амплуа Макаренко, Матвієнко та Караваєв. Якщо минеться без травм, то основним буде Миколенко, який є одним з провідних гравців "Динамо" та фігурує в шорт-листах топ-клубів на потенційний трансфер. Раптом дискваліфікація чи травма, його замінить Соболь, який став чемпіоном Бельгії.

Опорний півзахисник

Тарас Степаненко є ключовим виконавцем на цю позицію і його вплив важко переоцінити. Однак, збірна мусила навчитися грати поки Тарас травмований. Спершу здавалося, що замінити капітана "Шахтаря" неможливо, але знайшовся Сергій Сидорчук, котрий провів свій найкращий сезон в кар'єрі. Прихід Мірчі Луческу в "Динамо" позитивно позначився на 30-річному екс-хавбеку запорізького "Металурга".

Степаненко все ще залишається основним попри травму меніска, яка турбує його перманентно. І якщо здоров'я дозволить - то Тарас гратиме з перших хвилин всі три матчі, проте в разі чого його дублер Сидорчук готовий підстрахувати й стати "хвилерізом" в опорній зоні збірної.

Тандем атакувальних півзахисників

До ворожки не ходи - ця ланка укомплектована якнайкраще. Олександр Зінченко та Руслан Малиновський відповідальні за креатив в команді та є справжніми лідерами на полі. Саша зіграв всі 90 хвилин у фіналі Ліги чемпіонів, що є незабутнім досвідом, а Руслан виграв гонку найкращих асистентів Серії А, що є дивовижним досягненням.

Хлопці підкорили Європу і ніби подали сигнал іншим перспективним українським футболістам, що не треба вагатися, а потрібно їхати в топ-чемпіонати. Їхній приклад показав, що працелюбність рано чи пізно винагороджується, адже обидва на перших порах не мали довіри топ-тренерів.

Тому тренерський штаб мусить сподіватися, що обійдеться без дискваліфікацій/травм і вихованці "Шахтаря" не пропустять жодної гри. Але раптом що - то першим замінити їх буде готовий Микола Шапаренко, котрий з приходом Луческу в "Динамо" зробив стрибок вперед у своєму розвитку. Також атакувального півзахисника може зіграти універсал Макаренко. Принаймні, в спарингу проти Бахрейну його пробували на цій позиції.

Серед атакувальних півзахисників також варто виділити Судакова та Безуса. Судячи з того, що перший добре увійшов в гру з заміни у двох спарингах - то він теж розглядається як альтернатива основним виконавцям.

Лівий вінгер

Фланги атаки ще 4 роки назад були головними козирями збірної. Це був період розквіту Коноплянки та Ярмоленка. Нині їхня роль стає з кожним роком все менш і менш впливовою.

Євген після поневірянь Європою повернувся в УПЛ, але минулі два сезони в "Шахтарі" важко назвати потужними. "Коно" боровся з травмами, зрідка демонстрував свій яскравий дриблінг, але загалом 31-річний хавбек вже не готовий показувати стабільну гру протягом 90-а хвилин. Через пошкодження м'язу він пропустить чемпіонат Європи.

На щастя, відкриттям для збірної став вихованець "Шахтаря" Зубков. Олександр став чемпіоном Угорщини разом з "Ференцварошом" Сергія Реброва й у свої 24 роки показує вельми солідну гру.

Шевченко бачить в ньому основного лівого вінгера команди й Сашко виправдовує довіру.

Правий вінгер

На позицію правого півзахисника претендують одразу троє: Ярмоленко, Марлос й Циганков.

Вибір буде залежати багато в чому від фізичної готовності Циганкова, який зазнав на тренуванні мікротравми. Але роль основного, ймовірно, забере собі Ярмоленко. Так, Андрій сидить в глибокому запасі англійського "Вест Хема" й часто потрапляє в лазарет з травмою спини. Однак, Шевченко довіряє 31-річному вінгеру наперекір всім проблемам в клубі. Ярмоленко - це харизматичний лідер й досвідчений капітан команди, а цей фактор теж далеко не останній при формуванні складу.

Марлос буде наближеним гравцем до основи й скоріш за все візьме на себе роль "джокера", тобто виходити в другому таймі на втомлених суперників і робити результат.

Центральний нападник

На Євро-2016 в таборі збірної було два форварди: Роман Зозуля та Євген Селезньов. Часи обох давно пройшли й певний час в збірної не було результативного голеадора. Але він з'явився.

Роман Яремчук програв конкуренцію Артему Бєсєдіну в "Динамо" Сергія Реброва. Проте на Євро-2020 ситуація буде протилежною. Саме Бєсєдін буде дублером Яремчука. Роман покинув "Динамо" у 2017 році та приєднався до бельгійського "Гента".

В чемпіонаті Бельгії Яремчук знайшов себе. 25-річний українець в минулому сезоні забив 20 голів у 34 поєдинках Ліги Жупіле і підтвердив свій статус центрального форварда номер один для збірної України.

Артем Бєсєдін та Артем Довбик підстрахують партнерів в тому разі, якщо Яремчук буде недоступним на гру.

Прогноз від УНІАН на те, яким буде склад збірної:

Артем Будрін

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter