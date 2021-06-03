Олександр Зубков забив свій дебютний гол за національну команду.

Збірна України провела в Дніпрі на "Дніпро Арені" свій другий товариський матч у 2021 році.

В першому таймі "жовто-сині" швидко відкрили рахунок: Олександр Зубков чудово замкнув головою подачу Олександра Караваєва на 11-й хвилині. Це дебютний гол для екс-вінгера "Шахтаря", а нині "Ференцвароша". Україна й після забитого м'яча продовжила зламувати масовану насичену оборону ірландців.

Роман Яремчук двічі схибив з вигідної позиції для удару, а Андрій Ярмоленко не зміг завершити красиву комбінацію влучним пострілом. Але знайшлася робота і для голкіпера українців: Георгій Бущан врятував карколомним сейвом нашу команду після удару ірландців зі штрафного. На перерву команди пішли відпочивати за мінімальної переваги України.

В другому таймі команда Андрія Шевченка грала прагматично: багато володіла м'ячем і "засушувала" гру. "Жовто-сині" грали за приказкою "Поки м'яч у нас - то ми не пропустимо". Наприкінці гри забив Артем Бєсєдін, але взяття воріт скасували через положення поза грою.

На останніх хвилинах, вже в компенсований арбітром час, Марлос схибив, не реалізувавши вихід сам на сам.

Товариський матч

Україна - Північна Ірландія - 1:0

Гол: Зубков, 11

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Шапаренко (Судаков, 73), Сидорчук (Степаненко, 76), Малиновський, Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Бєсєдін, 46), Ярмоленко

Північна Ірландія: Пікок-Фаррелл, Фергюсон (Сміт, 68), Браун, Кеткарт, Баллард, Севілл, Макканн (Уайт, 81), Макнейр, Даллас, Макгінн (Томпсон, 46), Мадженніс (Лафферті, 61)

Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

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Автор: Артем Будрін