Керманич "жовто-синіх" не задоволений реалізацією команди.

Наставник збірної України Андрій Шевченко відреагував на першу перемогу "жовто-синіх" у 2021 році. В контрольному матчі українські футболісти обіграли Північну Ірландію.

Слова 44-річного фахівця наводять телеканали "Футбол 1,2,3".

"Для нашої впевненості це була дуже важлива гра. Навіть якщо це товариські ігри, то результат теж важливий. Хлопці перейнялися цим, було прагнення і бажання перемогти. Потрібно продовжувати працювати над реалізацією моментів. У другому таймі команда трохи втомилася, десь був брак. Але загалом ми провели непогану гру", - вважає Шевченко.

"Який сценарій ми відпрацьовували? Готувалися до Північної Ірландії, а не до суперників на Євро. Розуміли, наскільки ця команда грає вертикально. Було важливо тримати лінію оборони й менше підіймати крайніх захисників. Намагалися шукати вертикальні передачі між лініями з хорошими відкриваннями наших півзахисників. І вже після цього робити передачі за спини в вільні зони. У першому таймі це непогано виходило зліва. Зубков кілька разів непогано вибігав, Ярмоленко теж. Півзахисники свої завдання виконали".

"Мене цікавить цілісність, як сьогодні підготовлена ​​команда. Малюнок гри й кінцівка матчу - наслідок навантажень. Зараз ми їх вже практично прибираємо. Залишився ще один спаринг, і після цього ми їдемо в Румунію, будемо готуватися", - додав тренер.

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Автор: Артем Будрін