"Жовто-сині" зберегли власні ворота недоторканними, а в атаці створили чимало гольових нагод.

Збірна України провела в Харкові на ОСК "Металіст" свій третій і завершальний перед Євро-2020 товариський матч. Українці розгромили Кіпр.

В першому таймі команда Андрія Шевченка багато володіла м'ячем, але генерувати гольові нагоди не поспішала. Однак, необачні й необережні дії захисників Кіпру допомогли "жовто-синім". На 37-й хвилині Олександр Зубков під час контратаки на швидкості втік і його збив суперник. За цей фол останньої надії оборонець Кіпру Панайоту отримав пряму червону картку, а наші хлопці здобули право пробити пенальті. Андрій Ярмоленко спокійно переграв голкіпера суперників. Варто зазначити, що Зубков був дуже корисним та активним.

В доданий арбітром час до першого тайму захисник Кіпру зіграв рукою у власному карному майданчику і таким чином українці били ще один пенальті. Олександр Зінченко подвоїв перевагу і забитий гол присвятив вагітній дружині, яка сиділа на трибунах. На перерву команди пішли за рахунку всього 2:0, хоча лише один Роман Яремчук змарнував за перший тайм цілих три реальні гольові нагоди.

В другому таймі тотальне домінування України продовжилося. Марлос віддав асист на Яремчука, а той нарешті забив! Потім Ярмоленко оформив дубль. Андрій пробив з неробочої правої ноги, але допоміг рикошет і рахунок став 4:0. Після цього "жовто-сині" мали ще чимало нагод забити, але остаточний рахунок таким і залишився.

Україна - Кіпр - 4:0

Голи: Ярмоленко, 37, пенальті, 65, Зінченко, 45+2, пенальті, Яремчук, 59

Україна: П'ятов, Соболь, Матвієнко (Караваєв, 61), Кривцов, Забарний, Зінченко, Макаренко (Степаненко, 46), Малиновський (Судаков, 67), Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Бєсєдін, 67), Ярмоленко (Шапаренко, 70)

Кіпр: Панаї, Янну, Сотеріу, Каро, Авраам (Кусулос, 46), Кіріаку (Захаріу, 69), Артиматас, Панайоту, Папулис (Кастанос, 61), Іліа (Христофі, 46), Піттас

Вилучення: Панайоту, 36

Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Читайте такожПонадривали животи від сміху: нападника збірної України партнери відправили в "нокдаун" (відео)

Збірна України: що потрібно знати про підготовку до Євро-2020

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін