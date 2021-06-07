Збірна України провела в Харкові на ОСК "Металіст" свій третій і завершальний перед Євро-2020 товариський матч. Українці розгромили Кіпр.
В першому таймі команда Андрія Шевченка багато володіла м'ячем, але генерувати гольові нагоди не поспішала. Однак, необачні й необережні дії захисників Кіпру допомогли "жовто-синім". На 37-й хвилині Олександр Зубков під час контратаки на швидкості втік і його збив суперник. За цей фол останньої надії оборонець Кіпру Панайоту отримав пряму червону картку, а наші хлопці здобули право пробити пенальті. Андрій Ярмоленко спокійно переграв голкіпера суперників. Варто зазначити, що Зубков був дуже корисним та активним.
В доданий арбітром час до першого тайму захисник Кіпру зіграв рукою у власному карному майданчику і таким чином українці били ще один пенальті. Олександр Зінченко подвоїв перевагу і забитий гол присвятив вагітній дружині, яка сиділа на трибунах. На перерву команди пішли за рахунку всього 2:0, хоча лише один Роман Яремчук змарнував за перший тайм цілих три реальні гольові нагоди.
В другому таймі тотальне домінування України продовжилося. Марлос віддав асист на Яремчука, а той нарешті забив! Потім Ярмоленко оформив дубль. Андрій пробив з неробочої правої ноги, але допоміг рикошет і рахунок став 4:0. Після цього "жовто-сині" мали ще чимало нагод забити, але остаточний рахунок таким і залишився.
Україна - Кіпр - 4:0
Голи: Ярмоленко, 37, пенальті, 65, Зінченко, 45+2, пенальті, Яремчук, 59
Україна: П'ятов, Соболь, Матвієнко (Караваєв, 61), Кривцов, Забарний, Зінченко, Макаренко (Степаненко, 46), Малиновський (Судаков, 67), Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Бєсєдін, 67), Ярмоленко (Шапаренко, 70)
Кіпр: Панаї, Янну, Сотеріу, Каро, Авраам (Кусулос, 46), Кіріаку (Захаріу, 69), Артиматас, Панайоту, Папулис (Кастанос, 61), Іліа (Христофі, 46), Піттас
Вилучення: Панайоту, 36
Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".
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Збірна України: що потрібно знати про підготовку до Євро-2020
- Перед чемпіонатом Європи збірна України провела три спаринги: перед погромом Кіпру "жовто-сині" ледь не програли Бахрейну, а потім завдяки дебютному голу Зубкова здолали Північну Ірландію.
- На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. А також Віталій Буяльський, в якого діагностували тріщину в ступні. Віктор Коваленко та Євген Коноплянка теж поза заявкою через травми.
- Збірна презентувала нову форму перед Євро-2020.
- В таборі команди панує чудовий настрій напередодні серйозного та відповідального турніру.
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