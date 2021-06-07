Керманич "жовто-синіх" також пояснив, чому поставив Іллю Забарного на правий фланг захисту.

Наставник збірної України Андрій Шевченко підбив підсумки розгромної перемоги "жовто-синіх" в товариському матчі проти Кіпру. В контрольному поєдинку українські футболісти зберегли ворота на замку, а самі створили купу загрози біля воріт суперника.

Слова 44-річного фахівця наводить офіційний сайт УАФ.

"Вважаю, що сьогодні вийшла свіжа гра. Хлопці вже краще починають виглядати. Ми прибрали навантаження, з'явилася свіжість, хороші переміщення, дуже хороші осмислені атаки були. Звичайно, знову реалізація... Треба буде це покращити, тому що я думаю, на Євро стільки моментів створювати ми не будемо. Тому коли ми створюємо, повинні реалізацію все-таки підвищити. А в цілому я задоволений", - поділився враженнями "Шева".

"Ми були змушені спробувати Забарного справа, тому що нам потрібно шукати опції, розуміючи ситуацію. На жаль, Тимчик ніяк не може набрати форму. Він тренується, але в нього є невелика проблема. Я знаю, що він переживає. Це стосується й Циганкова. Це два гравці, на яких ми розраховуємо. Сподіваюся, що вони одужають, у хорошій формі підійдуть до тих ігор, коли вони будуть нам необхідні, і допоможуть нам", - додав коуч збірної.

"Для мене сьогодні найголовніше було бачити рух, він був непоганим. Видно, що хлопці виходять з цієї фази. Завтра ми вилітаємо до Румунії, там уже навантажень практично не буде. Попрацюємо більше над стандартними положеннями, над конструкцією до кожного матчу над підготовку. Будемо починати", - розказав майбутні плани Шевченко.

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Автор: Артем Будрін