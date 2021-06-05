Збірна України / фото УНІАН
Збірна України 7 червня в Харкові на ОСК "Металіст" проведе третій й завершальний товариський матч напередодні Євро-2020. Суперником "жовто-синіх" буде збірна Кіпру.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Кіпр.
Букмекери не сумніваються, що команда Андрія Шевченка зможе тріумфувати.
На перемогу України пропонується коефіцієнт 1,41, на нічию - 4,50, а на звитягу Кіпру - 8,30.
На те, що українці не програють, дається коефіцієнт 1,07, а на те, що гості зможуть не поступитися - 3,00.
Україна - Кіпр: перед матчем
- Матч Україна - Кіпр розпочнеться о 19.00.
- Для збірної України це третій товариський матч перед Євро-2020. Раніше підопічні Андрія Шевченка ледь не програли Бахрейну, а потім впевнено здолали Північну Ірландію завдяки дебютному голу Олександра Зубкова.
- Збірна Кіпру на Євро-2020 не потрапила.
- Раніше команди грали одна проти одної двічі й обидва рази це були товариські ігри: попередня зустріч відбулася в березні 2016 року, коли українці перемогли з рахунком 1:0 завдяки голу Тараса Степаненка. А також у 2008 році Кіпр та Україна розійшлися миром - 1:1.
- Головним арбітром матчу призначений латвійський рефері Віталіс Спасоніковс.
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