Збірна України проведе завершальний спаринг перед чемпіонатом Європи.

Збірна України 7 червня в Харкові на ОСК "Металіст" проведе третій й завершальний товариський матч напередодні Євро-2020. Суперником "жовто-синіх" буде збірна Кіпру.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Кіпр.

Букмекери не сумніваються, що команда Андрія Шевченка зможе тріумфувати.

На перемогу України пропонується коефіцієнт 1,41, на нічию - 4,50, а на звитягу Кіпру - 8,30.

На те, що українці не програють, дається коефіцієнт 1,07, а на те, що гості зможуть не поступитися - 3,00.

Україна - Кіпр: перед матчем

Матч Україна - Кіпр розпочнеться о 19.00.

Для збірної України це третій товариський матч перед Євро-2020. Раніше підопічні Андрія Шевченка ледь не програли Бахрейну, а потім впевнено здолали Північну Ірландію завдяки дебютному голу Олександра Зубкова.

Збірна Кіпру на Євро-2020 не потрапила.

Раніше команди грали одна проти одної двічі й обидва рази це були товариські ігри: попередня зустріч відбулася в березні 2016 року, коли українці перемогли з рахунком 1:0 завдяки голу Тараса Степаненка. А також у 2008 році Кіпр та Україна розійшлися миром - 1:1.

Головним арбітром матчу призначений латвійський рефері Віталіс Спасоніковс.

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Автор: Артем Будрін