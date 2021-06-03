Зустріч з чемпіонами світу запланована на 4 вересня.

Українська асоціація футболу затвердила місце проведення матчу кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року, в якому зустрінуться чемпіон світу Франція зі збірною командою України.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Поєдинок пройде на НСК "Олімпійський" у Києві. Гра відбудеться 4 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21.45.

Нагадаємо, що "Олімпійський" на цей час є домашньою ареною і для "Динамо", і для "Шахтаря".

В першому турі відбіркового циклу до ЧС-2022 Україна в гостях зіграла внічию зі збірною Франції - 1:1.

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Збірна України у відборі до ЧС-2022: головне

Після трьох турів кваліфікації Україна набрала 3 очки, тричі поспіль зігравши внічию 1:1. У групі D у Франції 7 очок в трьох іграх, у Фінляндії - 3 (2 гри), у Боснії й Герцеговини та Казахстану - по 1 очку у двох іграх.

Свій наступний матч у кваліфікації збірна України проведе 1 вересня - в гостях проти Казахстану.

Матчі групового етапу кваліфікації пройдуть з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Команди зіграють один проти одного вдома і на виїзді. Матчі плей-офф заплановані на березень 2022 року.

Всього від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. Напряму на чемпіонат світу проб'ються 10 переможців груп. Команди, що посіли другі місця, а також дві збірні із загального рейтингу Ліги націй 2020-2021 потраплять до плей-оф. У стикових матчах 12 збірних розіграють ще 3 путівки.

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Автор: Артем Будрін