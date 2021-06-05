Форвард "жовто-синіх" Роман Яремчук вирішив поглузувати з півзахисника "Манчестер Сіті".

Олександр Зінченко, який незабаром стане батьком вперше, став об'єктом жарту основного нападника збірної України та бельгійського "Генту" Романа Яремчука.

25-річний екс-футболіст "Динамо", а нині голеадор збірної Яремчук пройшов повз Зінченка, протягнув йому руку та озвучив привітання з перемогою в Лізі чемпіонів. Ця іронія не дуже розвеселила "Зіну", і Яремчук поспішив обійняти свого партнера. Нагадаємо, що Зінченко разом з "Ман Сіті" поступився у фіналі Ліги чемпіонів лондонському "Челсі". А після фіналу Сашко емоційно зняв медаль.

Відеоролик опублікував You-Tube-канал vZbirna.

Зазначимо, що Зінченко провів у програшному фіналі Ліги чемпіонів всі 90 хвилин в складі "Ман Сіті". Також Олександр є наймолодшим в історії збірної України капітаном.

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Автор: Артем Будрін