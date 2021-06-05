Олександр Зінченко, який незабаром стане батьком вперше, став об'єктом жарту основного нападника збірної України та бельгійського "Генту" Романа Яремчука.
25-річний екс-футболіст "Динамо", а нині голеадор збірної Яремчук пройшов повз Зінченка, протягнув йому руку та озвучив привітання з перемогою в Лізі чемпіонів. Ця іронія не дуже розвеселила "Зіну", і Яремчук поспішив обійняти свого партнера. Нагадаємо, що Зінченко разом з "Ман Сіті" поступився у фіналі Ліги чемпіонів лондонському "Челсі". А після фіналу Сашко емоційно зняв медаль.
Відеоролик опублікував You-Tube-канал vZbirna.
Зазначимо, що Зінченко провів у програшному фіналі Ліги чемпіонів всі 90 хвилин в складі "Ман Сіті". Також Олександр є наймолодшим в історії збірної України капітаном.
Читайте також"У нас вдома є блокнот": дружина Зінченка розповіла, як футболіст конспектує Гвардіолу
Вас також можуть зацікавити новини:
- Авантюра не вдалася: Шевченко на тренуванні збірної забив п'ять пенальті, але схибив шостий удар (відео)
- Понадривали животи від сміху: нападника збірної України партнери відправили в "нокдаун" (відео)
- Захисника Динамо та збірної України закидали яйцями в його день народження (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram