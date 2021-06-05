Марта неймовірно впевнено здолала опір Варвари Грачової.

Українська тенісистка Марта Костюк тріумфально вийшла до четвертого кола змагань "Ролан Гаррос-2021".

У третьому раунді Костюк обіграла представницю Росії Варвару Грачову (№88 в рейтингу WTA).

Матч тривав 1 годину та 1 хвилину й завершився перемогою українки з рахунком 6:1, 6:2. Це була третя особиста зустріч тенісисток. Тепер рахунок 2:1 на користь Костюк.

В 1/8 Марта буде боротися з переможницею пари Контавейт (№31 WTA) - Свьонтек (№9 WTA).

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Україна на "Ролан Гаррос-2021": головне

В основній сітці Відкритого чемпіонату Франції Україну представляють тільки дівчата. Чоловіки (Сергій Стаховський та Ілля Марченко) не змогли пройти кваліфікацію. У жінок сито кваліфікації не подолали Леся Цуренко (знялася зі змагань) і Дар'я Снігур.

У першому раунді турнір покинули Катерина Козлова і Катаріна Завацька, а в другому з боротьби вибула Ангеліна Калініна.

Марта Костюк створила сенсацію в першому колі, обігравши титуловану іспанку. Наразі вона єдина українка, яка продовжує боротися за перемогу в турнірі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна на старті турніру обіграла юну француженку Осеан Бабель, а потім американку Енн Лі. А в третьому колі Еліна капітулювала перед Барбарою Крейчиковою.

"Ролан Гаррос" проходить з 30 травня по 12 червня.

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Автор: Артем Будрін