Польська тенісистка Іга Швентек продовжує захищати статус переможниці Ролан Гаррос.

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до п'ятого кола змагань "Ролан Гаррос-2021".

У четвертому раунді Костюк поступилася представниці Польщі Ізі Швентек (№9 в рейтингу WTA).

Матч тривав 1 годину та 33 хвилини й завершився перемогою польки з рахунком 6:3, 6:4. Це була перша особиста зустріч тенісисток на дорослому рівні.

В 1/4 Швентек буде боротися з грецькою тенісисткою Марією Саккарі (№18 WTA).

Нагадаємо, що Швентек у 2020 році виграла Відкритий чемпіонат Франції й зараз вона захищає статус переможниці.

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Україна на "Ролан Гаррос-2021": головне

В основній сітці Відкритого чемпіонату Франції Україну представляли тільки дівчата. Чоловіки (Сергій Стаховський та Ілля Марченко) не змогли пройти кваліфікацію. У жінок сито кваліфікації не подолали Леся Цуренко (знялася зі змагань) і Дар'я Снігур.

У першому раунді турнір покинули Катерина Козлова і Катаріна Завацька, а в другому з боротьби вибула Ангеліна Калініна.

Марта Костюк створила сенсацію в першому колі, обігравши титуловану іспанку. А потім 18-річна киянка розгромила росіянку.

Перша ракетка України Еліна Світоліна на старті турніру обіграла юну француженку Осеан Бабель, а потім американку Енн Лі. А в третьому колі Еліна капітулювала перед Барбарою Крейчиковою.

"Ролан Гаррос" проходить з 30 травня по 12 червня.

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Автор: Артем Будрін